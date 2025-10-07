Amazonセール情報大紹介！ 第145回
ヒツジを数える間もなくZzzという気持ちよさ！ 人気の安眠枕がプライム感謝祭セールに登場
2025年10月07日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【プライム感謝祭セール】ヒツジのいらない枕が登場！
Amazonの枕カテゴリーでベストセラー1位を獲得している「ヒツジのいらない枕」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
通常価格は1万5,800円のところ、今なら15％OFFの1万3,430円で購入できます。過去1か月で6,000点以上も売れた人気アイテムなので、売り切れる前にぜひチェックしてみてください！
ヒツジのいらない枕の特徴
「ヒツジのいらない枕」は、高い伸縮性と弾力性に富んだ新素材「TPE」を採用した枕です。医療機器やスポーツ用品にも使用されている素材で、耐久性にも優れており、長年愛用できます。
あえて少し重ための設計にすることで、一晩中ずれることがありません。枕の向きを変えることで2通り（8cm/10cm）の高さを選べるので、好みの高さで使用できます。
まとめ：お得に買えるチャンスを見逃すな！
プライム感謝祭セールなら、15%OFFの1万3,430円で購入可能です。
自分に合った枕が見つからずなかなか寝付けない「枕難民」の方はぜひチェックしてみてください！
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
