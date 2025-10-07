Amazonセール情報大紹介！ 第141回
【プライム感謝祭じゃないが激安！】22年モデルだっていいじゃない、半額だもの！ レグザ55インチ4K液晶テレビが8万9,800円
2025年10月07日 11時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】レグザ 55インチ 4K液晶テレビ「55Z570L」（2022年モデル）が登場！
REGZA（レグザ）の55インチ 4K液晶テレビ（2022年モデル）「55Z570L」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は18万7,000円のところ、今なら52％OFFの8万9,800円で購入できます。Amazonでは10月7日よりAmazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭セール」を実施中ですが、本製品の値下げは通常の「タイムセール」として実施中。そのため、プライム会員でなくてもお得に購入可能です！。
本製品は、地デジやBS・CS放送、4K放送も高精細な4K液晶テレビです。レグザエンジンZRⅡを搭載し、高速レスポンス、ノイズリダクション、快適な操作性を実現。お気に入りのドラマからネット動画までワンランク上の感動を楽しめます。
今回のセール品は2022年モデルとなりますが、この価格でこのテレビが手に入るのであれば、一考の価値はあるのではないでしょうか。
直下型倍速パネル
高い動画応答特性の4K液晶パネルを、映像処理エンジンで倍速制御することで、速い動きの映像もスムーズで美しく表現。全面直下LEDバックライトを映像エンジンによって精密にコントロールすることで、輝く城と奥行き感のある黒のコントラストを再現します。
重低音立体音響システム
前後左右に加え、高さの音表現も可能にする立体音響技術「Dolby Atmos」に対応。レグザでは、最新の音声処理システムにより、テレビ本体のスピーカーで簡単に3次元の立体音響を体感できます。
新ざんまいスマートアクセス
お気に入りのタレントの出演番組や、好きなジャンルの番組を自動で分類し、あなたがよく見る番組をAIが学習しておすすめしてくれます。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第145回
トピックスヒツジを数える間もなくZzzという気持ちよさ！ 人気の安眠枕がプライム感謝祭セールに登場
-
第144回
トピックス45％オフの1万980円でFire HD 10タブレットが買える！【プライム感謝祭セール】
-
第143回
トピックス次世代のMRヘッドセット「Meta Quest 3S」が16％オフの4万700円【プライム感謝祭セール】
-
第142回
トピックスレグザ 65Z570Lがまさかの60％オフ！ この価格で4K倍速は反則級【Amazonプライム感謝祭】
-
第140回
トピックス【プライム感謝祭】Anker「PowerLine III USB-Cケーブル」が720円に！60W急速充電対応
-
第139回
トピックス【5秒でたためる傘】完全遮光＆撥水！ プライム感謝祭で20％OFF
-
第138回
トピックス【5,480円！】人気のトラックボールマウスM575の新モデルがプライム感謝祭で35%オフ！
-
第137回
トピックス【プライム感謝祭じゃないが安い】シャオミ8.7インチタブレットが9980円！タイムセール大特価
-
第136回
トピックス【iPhone 17対応】最小クラスの45W急速充電器がプライム感謝祭セールにも登場
-
第135回
トピックス【2TBが月額929円！】3年版Dropboxが22%引きの大特価／プライム感謝祭セール
- この連載の一覧へ