【5秒でたためる傘】完全遮光＆撥水！ プライム感謝祭で20％OFF
2025年10月07日 10時00分更新
【プライム感謝祭】形状記憶日傘「MFU」シリーズが20％OFF！
konciwaの大人気アイテム 「形状記憶日傘 MFUシリーズ」が、10月7日開始のプライム感謝祭セールで登場。
通常価格3,899円 → 特別価格3,118円に割引中です。さらに送料無料で安心して購入できます。
わずか5秒で畳める「形状記憶」
特殊な熱加工で折り目が記憶されているため、畳むのに手間がかかりません。
たった5秒でスッと畳めるので、外出先でもストレスゼロ。折りたたみ傘が苦手な方でも簡単に扱えます。
軽量＆コンパクトで持ち運びやすい
重さはわずか約220gとスマホ並みの軽さ。開いた直径は約90cmでしっかりカバーしつつ、収納時の厚さはたった4cm。
バッグにもスッキリ収まり、通勤・通学・旅行にもぴったりです。
晴雨兼用で一年中活躍
最新の380T高密度防水生地を使用し、高い撥水力を実現。使用後は軽く振るだけで水滴が落ちるので、雨の日も安心。
さらにUVカット率100％・UPF50+で、強い日差しから肌を完全にガード。これ1本で、雨の日も晴れの日も快適に使えます。
安心保証＆ギフトにも最適
購入から3ヵ月以内に通常使用で故障があった場合は交換対応可能。
記念日や母の日・父の日などのプレゼントにも喜ばれる、実用的でおしゃれなアイテムです。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
