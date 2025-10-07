【5秒でたためる傘】完全遮光＆撥水！ プライム感謝祭で20％OFF

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭】形状記憶日傘「MFU」シリーズが20％OFF！

konciwaの大人気アイテム 「形状記憶日傘 MFUシリーズ」が、10月7日開始のプライム感謝祭セールで登場。



通常価格3,899円 → 特別価格3,118円に割引中です。さらに送料無料で安心して購入できます。

わずか5秒で畳める「形状記憶」

特殊な熱加工で折り目が記憶されているため、畳むのに手間がかかりません。



たった5秒でスッと畳めるので、外出先でもストレスゼロ。折りたたみ傘が苦手な方でも簡単に扱えます。

軽量＆コンパクトで持ち運びやすい

重さはわずか約220gとスマホ並みの軽さ。開いた直径は約90cmでしっかりカバーしつつ、収納時の厚さはたった4cm。



バッグにもスッキリ収まり、通勤・通学・旅行にもぴったりです。

晴雨兼用で一年中活躍

最新の380T高密度防水生地を使用し、高い撥水力を実現。使用後は軽く振るだけで水滴が落ちるので、雨の日も安心。



さらにUVカット率100％・UPF50+で、強い日差しから肌を完全にガード。これ1本で、雨の日も晴れの日も快適に使えます。

安心保証＆ギフトにも最適

購入から3ヵ月以内に通常使用で故障があった場合は交換対応可能。



記念日や母の日・父の日などのプレゼントにも喜ばれる、実用的でおしゃれなアイテムです。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！