全曲新アレンジ・新録音で贈る！
日本ファルコム45周年記念アルバム「Falcomアクースティックス3」が2026年3月9日に発売決定！
日本ファルコムは11月14日、2026年3月9日に創立45周年を迎えることを記念して、同社が手掛ける高解像度ハイレゾ音源によるオリジナル音楽アルバムシリーズ第3弾「Falcomアクースティックス3」を発売すると発表。発売日は、創立45周年の記念日と同じ2026年3月9日。CD盤の価格は3080円だ。
また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始する。
高解像度なハイレゾ音源で超リアルな音響を再現し、至近距離で自分のためだけに生で演奏しているかのような、リアルな音響空間（Acoustics）を再現することを目標に企画・制作された完全オリジナルアルバムシリーズ。
第3弾となる「Falcomアクースティックス3」では、2026年3月9日に同社の創立45周年を迎えることを記念して『ソーサリアン』のボーカルナンバー「Josephine」や『イースII』の代表曲「LILIA」、『XANADU』」の「-LA VALSE POUR XANADU-」といった数々の名曲を新規アレンジ。
さらに、ボーナストラックとして「奇跡の軌跡Ⅵ Falcom jdk BAND LIVE ASIA TOUR 2025」のために制作・新録音された「星の在り処」のJapanese ver.、Chinese ver.を収録している。
本アルバムは、ゲームミュージックファンだけでなく、音楽を楽しむすべての人に聴いてほしいという想いを込めて制作されているという。耳元で演奏してくれているような“リアルな音”をこの機会に体感してみてはいかがだろうか。
【製品概要】
製品名：Falcomアクースティックス3
発売日：2026年3月9日
収録曲数：全12曲
価格：
CD盤：3080円
ダウンロード版： [アルバム] 2444円／[単曲] 255円
ハイレゾ音源版： [アルバム] 3055円／[単曲] 356円
収録曲（順不同）：
Josephine（ソーサリアン）／幻の大地セルペンティナ（Zwei!!）／ 白き花のマドリガル・メドレー（空の軌跡 the 1st）／Strepitoso Fight（英雄伝説 空の軌跡SC）／空を見上げて（英雄伝説 空の軌跡SC）／I’ll remember you（英雄伝説 閃の軌跡II）／Step Ahead（英雄伝説 閃の軌跡III）／CRIMSON SiN（英雄伝説 黎の軌跡II -CRIMSON SiN-）／LILIA（イースII）／-LA VALSE POUR XANADU-（XANADU）
ボーナストラック：星の在り処（Japanese ver.）（英雄伝説 空の軌跡）／星の在り処（Chinese ver.）（英雄伝説 空の軌跡）
■音楽配信サイト
iTunes® Store：http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391
Amazon Music：http://j.mp/VSjC6N
mora：http://mora.jp/artist/299183/all
music.jp：http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album
■ハイレゾ版音源配信サイト
moraハイレゾ配信ページ：http://mora.jp/artist/299183/h#discArea
music.jpハイレゾ配信ページ：http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum
qobuz：https://www.qobuz.com/jp-ja/interpreter/falcom-sound-team-jdk/11819776
OTOTOY：https://ototoy.jp/_/default/a/124419
■定額制音楽配信サービス
Spotify：https://open.spotify.com/artist/5WFofzgRxpVNkpwg9XRSdg
Amazon music：https://music.amazon.co.jp/artists/B00B4R35JQ/falcom-sound-team-jdk
Apple Music：https://music.apple.com/jp/artist/falcom-sound-team-jdk/120174391
YouTube Music：https://music.youtube.com/channel/UCOOOdHr4emIkr02wjynGF3Q
qobuz：https://play.qobuz.com/artist/11819776