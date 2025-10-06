Alexa搭載スマートスピーカーが50％オフの2,980円【プライム感謝祭先行セール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭先行セール】Alexa搭載スマートスピーカー「Echo Pop」が登場！

Alexa搭載スマートスピーカー「Echo Pop」がAmazonプライム感謝祭先行セールに登場。

通常価格は5,980円のところ、今なら50％OFFの2,980円で購入できます。過去1か月で2,000点以上も売れた人気スピーカーを半額で購入できるチャンスをお見逃しなく！

Alexa搭載スマートスピーカー「Echo Pop」の特徴

声だけで音楽を再生

Alexaに話しかけるだけでAmazon Music、Apple Music、Spotifyなど、好みの音楽、ポッドキャスト、オーディオブックなどを再生できます。

日常のお手伝い

Alexaに話しかけるだけで、タイマーのセット、天気のチェック、ニュースの再生、日用品の再注文など、いろいろなことができます。

スキルでもっと便利に

4,000以上のAlexaスキルの中から好きなものを追加して、Alexaをもっと便利にすることができます。癒やしの音楽を再生したり、音楽トリビアクイズで楽しんだり、自分好みの仕様にしてみてはいかが？

商品仕様

・サイズ：99mm x 83mm x 91mm

・重量：196g。実際のサイズおよび重量は、製造工程によって変動する可能性があります。

・オーディオ：49.5mm (1.95インチ) 前面放射型スピーカー、ロスレスHD音源対応。

・WiFi接続：デュアルバンド、802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) wifiネットワーク。アドホックモード (またはピアツーピア方式) のwifiネットワークには非対応。

・スマートホーム製品の接続性：WiFi、Bluetooth Low Energy Mesh、Matterに対応。

まとめ：半額で買えるチャンスを見逃すな！

プライム感謝祭先行セールなら、50%OFFの2,980円で購入可能です。

Echo Popが2台あれば、Alexaアプリから設定し、Amazon Musicなどのストリーミングコンテンツのステレオサウンドも楽しむことができるため、2台購入するのもアリ。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！