ユウキロックの「節約バンザイ！」 第117回
驚愕の最大1000％ポイント獲得チャンス！ Vポイントのキャンペーンが凄すぎ！！
2025年10月07日 07時00分更新
ポイ活界に衝撃のニュースです。2026年3月、「三井住友カード」が「Vポイント」事業を運営するCCCMKホールディングスを買収することが分かりました。現在2つあるポイントアプリを統合して管理コストを削減し、新サービスの開発やVポイントを利用できる加盟店を増やすという。嬉しいニュース……ですよね！？僕も皆さんも「Vポイント」といえばやはり「三井住友カード」。もうイメージではなく、その2つが一緒になる。コストも削減されることで還元を期待したい。まさかの回収フェイズに入らないことを祈りたい。
どうなるかわかりませんが、今は完全に還元フェイズ。今月から始まる「Vポイント」のキャンペーンが凄い！！恒例の「青と黄色のVポイント祭」は総額7200万円相当の「Vポイント」がゲットできるチャンス！！さらに「Vポイント大還元祭」ではなんと驚愕の最大1000％のVポイントがゲットできるチャンスなんです！！1000％って意味わかります？1000円使ったら1万円分のVポイントをあげます、みたいな感じです。凄すぎ！！今回はさらに勢いを増す「Vポイント」のキャンペーンを紹介します。
最初にお伝えしておきますが、今回の「Vポイント」のキャンペーンには「三井住友カード」が必要です。その「三井住友カード」はいつもご紹介しているように、ノーマルカード、ゴールドナンバーレスカード、プラチナプリファードやOliveなどのクレカです。対象とならないクレカはサイトでご確認ください。
それでは最初に、季節ごとにお送りしているキャンペーンをご紹介します。
この連載の記事
-
第116回
トピックス「Amazonプライム感謝祭」10月4日先行開始！節約ガチ勢が教える3つの注意点
-
第115回
トピックスドコモ買収の裏で… SBI新生銀行が“第4のメガバンク“へ。お得すぎる口座特典まとめ
-
第114回
iPhoneアップル「iPhone 17」安く買う方法まとめ Appleギフトカードのお得な買い方も解説！
-
第113回
トピックスふるさと納税、ポイントがザクザク稼げる最後のチャンス！ キャンペーン徹底攻略
-
第112回
トピックス現金最大2万円もらえる！ 三菱UFJ銀行で、完全黒字のとんでもないキャンペーンを発見した
-
第111回
トピックス「ファミマカード」は最大5％割引の神クレカ！ファミチキを躊躇なくむさぼり食うことができます！！
-
第110回
トピックス三井住友カード、電車に乗ればポイント貯まる 2〜3枚作ればもっとお得に
-
第109回
トピックス三井住友カード「Oliveフレキシブルペイゴールド」年会費無料の大チャンス！絶対作った方がいい理由
-
第108回
トピックス三菱UFJ銀行、なんと最大1万円を全員にプレゼントする超激甘キャンペーン！獲得方法をお伝えします
-
第107回
トピックスZoffで最大64％の恩恵！ メガネ40本持ちの僕がお得な買い方を教えます
- この連載の一覧へ