キャンペーンサイトより

ポイ活界に衝撃のニュースです。2026年3月、「三井住友カード」が「Vポイント」事業を運営するCCCMKホールディングスを買収することが分かりました。現在2つあるポイントアプリを統合して管理コストを削減し、新サービスの開発やVポイントを利用できる加盟店を増やすという。嬉しいニュース……ですよね！？僕も皆さんも「Vポイント」といえばやはり「三井住友カード」。もうイメージではなく、その2つが一緒になる。コストも削減されることで還元を期待したい。まさかの回収フェイズに入らないことを祈りたい。

どうなるかわかりませんが、今は完全に還元フェイズ。今月から始まる「Vポイント」のキャンペーンが凄い！！恒例の「青と黄色のVポイント祭」は総額7200万円相当の「Vポイント」がゲットできるチャンス！！さらに「Vポイント大還元祭」ではなんと驚愕の最大1000％のVポイントがゲットできるチャンスなんです！！1000％って意味わかります？1000円使ったら1万円分のVポイントをあげます、みたいな感じです。凄すぎ！！今回はさらに勢いを増す「Vポイント」のキャンペーンを紹介します。

最初にお伝えしておきますが、今回の「Vポイント」のキャンペーンには「三井住友カード」が必要です。その「三井住友カード」はいつもご紹介しているように、ノーマルカード、ゴールドナンバーレスカード、プラチナプリファードやOliveなどのクレカです。対象とならないクレカはサイトでご確認ください。

それでは最初に、季節ごとにお送りしているキャンペーンをご紹介します。