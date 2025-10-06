Amazonセール情報大紹介！ 第131回
Amazonプライム会員限定
お気に入りのコンテンツが勢ぞろい！ Fire TV Stick HDが半額で買える【プライム感謝祭先行セール】
2025年10月06日 16時15分更新
【プライム感謝祭先行セール】Amazon Fire TV Stick HDが登場！
世界でも人気のストリーミングメディアプレーヤーシリーズ「Fire TV Stick HD」がAmazonプライム感謝祭先行セールに登場。
通常価格は6,980円のところ、今なら50％OFFの3,480円で購入できます。過去1か月で5,000点以上も売れたAmazon Fire TV Stick HDを半額で購入できる、またとないチャンス！
Amazon Fire TV Stick HDの特徴
豊富なエンターテイメント
YouTubeやTVerはもちろん、Prime Video、Netflix、ディズニープラス、U-NEXTなど、60万以上の豊富な映画作品やTV番組を楽しめます。さらに2万以上の映画作品やTV番組のエピソードを無料（広告付き動画を含む）で楽しめるのも魅力。
Alexa
Alexa音声認識対応リモコンで手軽に操作可能。一度にさまざまなストリーミングサービスのコンテンツを検索でき、見たいものもすぐに探せます。
スマートホーム
天気予報の確認、Amazon Music、Spotifyなどの音楽再生、対応する照明やカメラなどのスマートホーム製品(別売)の操作などができます。
商品仕様
・サイズ：86mm x 30mm x 13mm
・重量：32.0g
・プロセッサ：クアッドコア 1.7 GHz
・GPU：IMG GE8300
・ストレージ：8GB
・WiFi：デュアルバンド、デュアルアンテナwifi（MIMO）、802.11a/b/g/n/ac対応
・Bluetooth：Bluetooth 5.0 + LE、対応するスピーカー、ヘッドホンとペアリング可能
・音声認識：同梱のAlexa対応音声認識リモコン、または無料のFire TVリモコンアプリで対応（Fire OS、Android OS、iOSで利用可能）
・IR対応AV機器操作：同梱のAlexa対応音声認識リモコンで、IR対応のテレビ、サウンドバー、AVアンプの操作が可能（商品によっては対応していない場合があります。）
・クラウドストレージ：Amazonのコンテンツはすべて無料でクラウドに保存可能
・入出力端子：HDMI出力、Micro-USB（電源用）
・オーディオ：Dolby Encoded オーディオのHDMIパススルー (AC-3、E-AC-3)
・ビデオフォーマット：H.265、H.264、Vp9、HDR10、HDR10+、HLG
・出力：1080p、720p、最大60fps
まとめ：半額で買えるチャンスを見逃すな！
プライム感謝祭先行セールなら、50%OFFの3,480円で購入可能です。
プライベートの自分時間を充実させるチャンス。いますぐAmazonをチェック！
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
