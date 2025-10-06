お気に入りのコンテンツが勢ぞろい！ Fire TV Stick HDが半額で買える【プライム感謝祭先行セール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭先行セール】Amazon Fire TV Stick HDが登場！

世界でも人気のストリーミングメディアプレーヤーシリーズ「Fire TV Stick HD」がAmazonプライム感謝祭先行セールに登場。

通常価格は6,980円のところ、今なら50％OFFの3,480円で購入できます。過去1か月で5,000点以上も売れたAmazon Fire TV Stick HDを半額で購入できる、またとないチャンス！

Amazon Fire TV Stick HDの特徴

豊富なエンターテイメント

YouTubeやTVerはもちろん、Prime Video、Netflix、ディズニープラス、U-NEXTなど、60万以上の豊富な映画作品やTV番組を楽しめます。さらに2万以上の映画作品やTV番組のエピソードを無料（広告付き動画を含む）で楽しめるのも魅力。

Alexa

Alexa音声認識対応リモコンで手軽に操作可能。一度にさまざまなストリーミングサービスのコンテンツを検索でき、見たいものもすぐに探せます。

スマートホーム

天気予報の確認、Amazon Music、Spotifyなどの音楽再生、対応する照明やカメラなどのスマートホーム製品(別売)の操作などができます。

商品仕様

・サイズ：86mm x 30mm x 13mm

・重量：32.0g

・プロセッサ：クアッドコア 1.7 GHz

・GPU：IMG GE8300

・ストレージ：8GB

・WiFi：デュアルバンド、デュアルアンテナwifi（MIMO）、802.11a/b/g/n/ac対応

・Bluetooth：Bluetooth 5.0 + LE、対応するスピーカー、ヘッドホンとペアリング可能

・音声認識：同梱のAlexa対応音声認識リモコン、または無料のFire TVリモコンアプリで対応（Fire OS、Android OS、iOSで利用可能）

・IR対応AV機器操作：同梱のAlexa対応音声認識リモコンで、IR対応のテレビ、サウンドバー、AVアンプの操作が可能（商品によっては対応していない場合があります。）

・クラウドストレージ：Amazonのコンテンツはすべて無料でクラウドに保存可能

・入出力端子：HDMI出力、Micro-USB（電源用）

・オーディオ：Dolby Encoded オーディオのHDMIパススルー (AC-3、E-AC-3)

・ビデオフォーマット：H.265、H.264、Vp9、HDR10、HDR10+、HLG

・出力：1080p、720p、最大60fps

まとめ：半額で買えるチャンスを見逃すな！

プライム感謝祭先行セールなら、50%OFFの3,480円で購入可能です。

プライベートの自分時間を充実させるチャンス。いますぐAmazonをチェック！

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！