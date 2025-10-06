通常より5,000円も安い！ AirPods 4が今だけ17％オフ【プライム感謝祭先行セール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭先行セール】Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホンが登場！

Appleから「AirPods 4 ワイヤレスイヤホン」がプライム感謝祭先行セールに登場。

通常価格は2万9,800円のところ、今なら17％OFFの2万4800円で購入できます。過去1か月で8,000点以上も売れたAirPods 4を特価で購入できるチャンスをお見逃しなく！

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホンの特徴

アクティブノイズキャンセリング

あなたの耳に届く前に外部からの雑音を低減。さらにパワフルなH2チップが内蔵されたことで、適応型オーディオがアクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードをシームレスに融合し、周囲の音が正確かつ快適に聞こえます﻿。

優れた音質と通話品質

「声を分離」機能は、雑音の大きい場所での通話品質を向上させ、クリアな音声にしながら通話の相手に届けます。

Siri

曲の再生、電話の発信、スケ ジュールのチェックが思いのまま。これからは「はい」ならうなずく、「いいえ」 なら首を横に振るだけでSiriに応答できます。

商品仕様

・重量：AirPods Pro（左右各）4.3g、MagSafe充電ケース 34.7g

・サイズ：AirPods（左右各）30.2×18.3×18.1mm、MagSafe充電ケース 46.2×50.1×21.2mm

・再生時間（1回の充電で）：最大5時間のリスニングが可能

・再生時間（WIRELESS CHARGING CASEを使用した場合）：最大30時間

まとめ：セール期間は残りわずか

プライム感謝祭先行セールなら、通常価格より5,000円も安い、17%OFFの2万4,800円で購入可能です。

気がついたら在庫切れやセール終了になってしまい、後悔する、なんてことがないように、早めの購入をおすすめします。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！