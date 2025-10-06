Amazonセール情報大紹介！ 第66回
【半額】コスパ最強！ Anker Eufyロボット掃除機X8 ProがAmazonプライム感謝祭先行セールで今だけ34,990円
2025年10月06日 07時00分更新
【プライム感謝祭先行セール】秋の暮らしを快適に！Anker「Eufy Clean X8 Pro」が50%オフ
秋は読書や映画鑑賞など、おうち時間が増える季節。そんな時こそ、部屋を清潔に保つロボット掃除機が大活躍します。
Aプライム感謝祭先行セールで、Ankerの人気モデル 「Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station」 が登場。通常価格69,990円 が、今だけ半額の34,990円に。
すでに1か月で600台以上売れている人気商品なので、在庫があるうちに早めのチェックがおすすめです。
秋のホコリや抜け毛対策に！ゴミ捨て不要の自動収集機能
秋は衣替えや換気の機会が増え、ホコリや抜け毛が気になる季節です。
Eufy Clean X8 Proなら、本体が吸い取ったゴミを自動収集ステーションにまとめてくれるので、毎回のゴミ捨ては不要。掃除後の面倒な後処理から解放されます。
ペットの毛も一掃！4000Pa×2のデュアルタービン吸引
吸引力は4000Pa×2のデュアルタービン仕様。カーペットに絡みついたペットの毛やホコリを強力に吸引します。
さらに、毛絡み除去システムを搭載しているため、ブラシのお手入れもスムーズ。ペットを飼っている家庭にも最適です。
AIナビゲーションで効率的に部屋を掃除
「iPathレーザー・ナビゲーション」と「AI.Mapテクノロジー2.0」を搭載し、部屋をリアルタイムに認識。効率的なルートを作成し、複雑な間取りでも隅々まで掃除できます。
さらにAlexa対応で、音声操作によるハンズフリーのコントロールも可能です。
製品スペック｜長時間稼働＆段差乗り越えも可能
- 本体サイズ：約35.0×35.3×10.0cm／重量：約4.0kg
- 稼働時間：最大180分
- 充電時間：約330分
- 段差乗り越え：最大19mm
フローリングやカーペットなど、さまざまな床面で高い清掃力を発揮します。
今が買い時！プライム感謝祭先行セールは期間限定
プライム感謝祭先行セールで、通常価格から50%オフで購入できるのは今だけ。
「欲しかったけど高くて手が出せなかった…」という方にとって、絶好のチャンスです。
在庫がなくなり次第終了の可能性があるので、迷っている方は早めの購入をおすすめします。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！
以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。
