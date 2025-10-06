【半額】コスパ最強！ Anker Eufyロボット掃除機X8 ProがAmazonプライム感謝祭先行セールで今だけ34,990円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭先行セール】秋の暮らしを快適に！Anker「Eufy Clean X8 Pro」が50%オフ

秋は読書や映画鑑賞など、おうち時間が増える季節。そんな時こそ、部屋を清潔に保つロボット掃除機が大活躍します。

Aプライム感謝祭先行セールで、Ankerの人気モデル 「Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station」 が登場。通常価格69,990円 が、今だけ半額の34,990円に。

すでに1か月で600台以上売れている人気商品なので、在庫があるうちに早めのチェックがおすすめです。

秋のホコリや抜け毛対策に！ゴミ捨て不要の自動収集機能

秋は衣替えや換気の機会が増え、ホコリや抜け毛が気になる季節です。

Eufy Clean X8 Proなら、本体が吸い取ったゴミを自動収集ステーションにまとめてくれるので、毎回のゴミ捨ては不要。掃除後の面倒な後処理から解放されます。

ペットの毛も一掃！4000Pa×2のデュアルタービン吸引

吸引力は4000Pa×2のデュアルタービン仕様。カーペットに絡みついたペットの毛やホコリを強力に吸引します。

さらに、毛絡み除去システムを搭載しているため、ブラシのお手入れもスムーズ。ペットを飼っている家庭にも最適です。

AIナビゲーションで効率的に部屋を掃除

「iPathレーザー・ナビゲーション」と「AI.Mapテクノロジー2.0」を搭載し、部屋をリアルタイムに認識。効率的なルートを作成し、複雑な間取りでも隅々まで掃除できます。

さらにAlexa対応で、音声操作によるハンズフリーのコントロールも可能です。

製品スペック｜長時間稼働＆段差乗り越えも可能

- 本体サイズ：約35.0×35.3×10.0cm／重量：約4.0kg

- 稼働時間：最大180分

- 充電時間：約330分

- 段差乗り越え：最大19mm

フローリングやカーペットなど、さまざまな床面で高い清掃力を発揮します。

今が買い時！プライム感謝祭先行セールは期間限定

プライム感謝祭先行セールで、通常価格から50%オフで購入できるのは今だけ。

「欲しかったけど高くて手が出せなかった…」という方にとって、絶好のチャンスです。

在庫がなくなり次第終了の可能性があるので、迷っている方は早めの購入をおすすめします。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！

以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。

