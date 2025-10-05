Amazonセール情報大紹介！ 第127回
【13万円安く！】53％オフの超特価！ REGZA（レグザ）48インチ4K有機ELテレビ【プライム感謝祭じゃないが安い】
2025年10月05日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】REGZA（レグザ）48インチの4K有機ELテレビ 48X8900L登場！
REGZA（レグザ）の48インチの4K有機ELテレビ 48X8900L「48X8900L」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は25万3,000円のところ、今ならAmazonタイムセール53％OFFの11万9,800円で購入できます。。Amazonでは10月4日よりAmazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭先行セール」を実施中ですが、この製品の値下げは通常の「タイムセール」として実施中。そのため、プライム会員でなくてもお得に購入できちゃいます！
高コントラスト低反射有機ELパネル
高輝度を実現する自社開発の高冷却インナープレートを採用し、圧倒的なコントラストと鮮やかな色調を再現。
また、外光や照明の明かりによる映り込みを抑える低反射有機ELパネルにより、テロップなどの文字も見やすくなります。
重低音立体音響システムXP
実用最大出力合計値72Wマルチアンプが、合計6個のスピーカーを駆動し、のびやかでクリアな高域再生とパワフルな低音再生を実現。立体音響技術「Dolby Atmos」にも対応し、映画館のように立体的で迫力のあるサウンドを楽しめます。
そのほかの便利な機能
・話題のネット動画がダイレクトボタンで楽しめる
・Apple＆Android対応スクリーンミラーリング
・視聴環境に合わせて画質を自動調整「おまかせAI ピクチャーZR Ⅱ」
・スマートスピーカー連携
・あなたの見たいを叶える「みるコレパック」
・BSも地デジも3チューナーW録対応
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！
以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。
New Amazon Kindle Colorsoft 16GB
光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。
ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV
本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。
PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607
定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。
