【13万円安く！】53％オフの超特価！ REGZA（レグザ）48インチ4K有機ELテレビ【プライム感謝祭じゃないが安い】

【Amazonタイムセール】REGZA（レグザ）48インチの4K有機ELテレビ 48X8900L登場！

REGZA（レグザ）の48インチの4K有機ELテレビ 48X8900L「48X8900L」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は25万3,000円のところ、今ならAmazonタイムセール53％OFFの11万9,800円で購入できます。。Amazonでは10月4日よりAmazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭先行セール」を実施中ですが、この製品の値下げは通常の「タイムセール」として実施中。そのため、プライム会員でなくてもお得に購入できちゃいます！

高コントラスト低反射有機ELパネル

高輝度を実現する自社開発の高冷却インナープレートを採用し、圧倒的なコントラストと鮮やかな色調を再現。

また、外光や照明の明かりによる映り込みを抑える低反射有機ELパネルにより、テロップなどの文字も見やすくなります。

重低音立体音響システムXP

実用最大出力合計値72Wマルチアンプが、合計6個のスピーカーを駆動し、のびやかでクリアな高域再生とパワフルな低音再生を実現。立体音響技術「Dolby Atmos」にも対応し、映画館のように立体的で迫力のあるサウンドを楽しめます。

そのほかの便利な機能

・話題のネット動画がダイレクトボタンで楽しめる

・Apple＆Android対応スクリーンミラーリング

・視聴環境に合わせて画質を自動調整「おまかせAI ピクチャーZR Ⅱ」

・スマートスピーカー連携

・あなたの見たいを叶える「みるコレパック」

・BSも地デジも3チューナーW録対応

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！

以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。

New Amazon Kindle Colorsoft 16GB

光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。

ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV

本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。

PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607

定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。