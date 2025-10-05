エネループが2割引のチャンス！通常2,180円→1,740円 プライム感謝祭先行セール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

限定価格！エネループがプライム感謝祭先行セールに登場

パナソニックの人気充電池シリーズ「エネループ スタンダードモデル BK-3MCD/4HA」が、Amazon.co.jp限定販売でお得に購入できます。

現在、通常価格2,180円 → プライム感謝祭先行セール特価1,740円。Amazon発送なので配送もスムーズで安心です。

エネループ BK-3MCD/4HAの特徴

繰り返し約600回使える長寿命

最小容量2000mAhで、乾電池に比べて圧倒的に長く使えます。何度も買い替える必要がないので、コスト削減＆エコに貢献。

幅広い機器に対応

デジタルカメラ、フラッシュ、ゲーム機、リモコン、おもちゃなど、単3電池を使うあらゆるシーンで活躍。

安心の抗菌加工

外装に抗菌加工が施されているので、家族で使う電池としても安心です。

利用シーンでわかる！エネループの便利さ

旅行やイベント撮影に：カメラやフラッシュの電池切れを気にせず思い出を残せる。

ゲーム用コントローラーに：長時間プレイも安心。充電するだけで繰り返し使用可能。

防災・アウトドアに：懐中電灯やランタンにセットすれば、いざという時に頼れる。

子どものおもちゃに：電池代を気にせず遊ばせられるから家計にも優しい。

商品仕様

・形状：単3形

・入り数：4本セット

・最小容量：2000mAh

・くり返し使用回数：約600回

・梱包サイズ：約91×77×16mm

・重量：約0.11kg

まとめ：セール中に手に入れるのが賢い選択

パナソニックの信頼性と高性能を兼ね備えたエネループ「BK-3MCD/4HA」。

プライム感謝祭先行セールなら、20%OFFの1,740円で購入可能です。

在庫切れやセール終了前に、早めの購入をおすすめします。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！

以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。

