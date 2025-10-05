【プライム感謝祭じゃないが安い】週末は蒸し料理でダイエット！ 天然竹の「竹蒸篭 せいろ蒸し器」が40％OFF

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

料理研究家監修「竹蒸篭 せいろ」が40％OFF！

Korivanteが手掛けた高品質蒸し器「竹蒸篭 せいろ」が、40％OFFの特別価格2,831円にて販売中です。Amazonでは10月4日よりAmazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭先行セール」を実施中ですが、この製品の値下げは通常の「タイムセール」として実施中。そのため、プライム会員でなくてもお得に購入可能。

在庫がなくなり次第終了となるため、購入を検討している方は早めのチェックがおすすめです。

タイムセール限定の魅力的なポイント

・通常価格から40％OFFの大幅割引

・期間限定の特別販売

・プロ仕様の本格せいろがこの価格で手に入る

大容量21cm・二段式で家族にぴったり

直径21cmの二段式せいろは、3～4人分の食事に最適。野菜、肉、魚などを同時に調理でき、忙しい毎日でも時短調理が可能です。

天然竹素材ならではの安心感

天然竹を使用した手作りのせいろは、抗菌性に優れ、自然の温もりを感じられるのが特徴。高温の蒸気でも変形しにくく、家庭用はもちろん業務用にも対応できます。

お手入れラクラク！蒸し布2枚付き

セットには蒸し布が2枚付属。汁がこびりつかず、使用後のお手入れが簡単です。常に清潔を保てるため、毎日の料理で安心して使えます。

ヘルシー志向の方におすすめ

蒸し料理は油を使わず、食材本来の栄養を逃さず調理できるため、ダイエットや健康維持にぴったり。カロリーオフしながら、野菜や肉、魚を美味しく楽しめます。

安心の品質保証付き

職人が丹精込めて仕上げた「竹蒸篭 せいろ」には、1年間の品質保証が付いています。万が一の不具合にも迅速に対応してもらえるので安心です。

セール価格で手に入るこの機会を逃すと、次回の割引は未定です。家庭で手軽に本格的な蒸し料理を楽しみたい方は、今すぐ購入をおすすめします。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！

以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。

New Amazon Kindle Colorsoft 16GB

光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。

ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV

本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。

PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607

定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。