【プライム感謝祭先行セール】Anker 6ポート充電ステーションが33％オフ！

プライム感謝祭先行セールでAnker充電ステーション登場！

充電機器で圧倒的な人気を誇るAnkerの製品「Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)」が、プライム感謝祭先行セールにて33％オフの特別価格、4,690円で販売されています。

6台同時充電が可能な高性能ステーション

USB-C・USB-A・AC差込口を各2ポートずつ搭載し、最大6台のデバイスを同時に充電可能。スマホ、タブレット、ノートPCなど複数機器を一度にまとめて充電できるため、コンセント周りがすっきり片付きます。

最大67Wの急速充電でMacBook Proも短時間充電

この充電ステーションは最大67Wの急速充電に対応。MacBook Proのような高出力デバイスでもスピーディーに充電でき、仕事や学習、出張中でも効率的に利用可能です。

コンパクト設計と便利な延長コード

本体サイズは10cm×9.3cmとコンパクトで軽量。さらに1.5mの延長コード付きで、寝室やデスク周りなど場所を選ばず設置可能。カラーはグレイッシュブルー、ブラックから選べます。

安全性と安心の長期保証

Ankerは安全性にも徹底的に配慮し、PSE技術基準適合を実現。さらに最大30ヵ月の保証付きなので、購入後も安心して長期間使用できます。

今こそお得に快適な充電環境を手に入れるチャンス

毎日の充電環境を効率的かつ快適にしたい人にとって、Anker Nano Charging Stationはまさに最適な選択肢です。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！

