Amazonセール情報大紹介！ 第122回
Amazonプライム会員限定
【プライム感謝祭先行セール】Anker 6ポート充電ステーションが33％オフ！
2025年10月05日 07時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
プライム感謝祭先行セールでAnker充電ステーション登場！
充電機器で圧倒的な人気を誇るAnkerの製品「Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)」が、プライム感謝祭先行セールにて33％オフの特別価格、4,690円で販売されています。
6台同時充電が可能な高性能ステーション
USB-C・USB-A・AC差込口を各2ポートずつ搭載し、最大6台のデバイスを同時に充電可能。スマホ、タブレット、ノートPCなど複数機器を一度にまとめて充電できるため、コンセント周りがすっきり片付きます。
最大67Wの急速充電でMacBook Proも短時間充電
この充電ステーションは最大67Wの急速充電に対応。MacBook Proのような高出力デバイスでもスピーディーに充電でき、仕事や学習、出張中でも効率的に利用可能です。
コンパクト設計と便利な延長コード
本体サイズは10cm×9.3cmとコンパクトで軽量。さらに1.5mの延長コード付きで、寝室やデスク周りなど場所を選ばず設置可能。カラーはグレイッシュブルー、ブラックから選べます。
安全性と安心の長期保証
Ankerは安全性にも徹底的に配慮し、PSE技術基準適合を実現。さらに最大30ヵ月の保証付きなので、購入後も安心して長期間使用できます。
今こそお得に快適な充電環境を手に入れるチャンス
毎日の充電環境を効率的かつ快適にしたい人にとって、Anker Nano Charging Stationはまさに最適な選択肢です。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！
以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。
New Amazon Kindle Colorsoft 16GB
光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。
ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV
本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。
PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607
定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。
