Amazonセール情報大紹介！ 第121回
Amazonプライム会員限定
【iPhone 17対応】最小クラスの急速充電器がプライム感謝祭先行セールに登場
2025年10月05日 07時00分更新

プライム感謝祭先行セールで登場！Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブル
モバイル充電ブランド「ANKER（アンカー）」の急速充電器「Anker Nano Charger (45W) with USB-C＆USB-Cケーブル」が、プライム感謝祭先行セールにて販売中です。
現在、期間限定33％オフの2,690円というお得な価格で購入可能です。
MAX45W出力でスマホに急速充電
Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブルは、折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びに最適です。スマホやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電可能。
USB-C & USB-C ケーブル同梱のため、お使いのUSB-Cポート搭載製品にすぐに充電が可能です。
幅広い機種に対応
最大45W出力で、iPhoneやiPadなどのApple製品からGalaxyなどのAndroidスマートフォンまで、幅広い機器に急速充電ができるのも魅力。
高出力でも安全性を実現
ActiveShield 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。
プライム感謝祭先行セールで手に入れるチャンス
折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計の急速充電器を、今ならプライム感謝祭先行セール価格2,690円で購入可能です。幅広い機種に対応しているので、さまざまなガジェットを持っている方は、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！
以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。
New Amazon Kindle Colorsoft 16GB
光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。
ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV
本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。
PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607
定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。
