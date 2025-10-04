このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第119回

Amazonプライム会員限定

カラダに必要な30種の栄養がとれる完全栄養プロテインが4,480円【プライム感謝祭先行セール】

2025年10月04日 22時25分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンで完全食TOKYO 完全栄養食 ソイプロテインを入手

【プライム感謝祭先行セール】完全食TOKYO 完全栄養食 ソイプロテインが登場！

　完全食TOKYOから、たったの1杯で1食分の約30種類の栄養がすべてとれる完全栄養食プロテイン「ソイプロテイン（チョコレート風味）」がプライム感謝祭先行セールに登場。

　通常価格は5,380円のところ、今なら17％OFFの4,480円で購入できます。

　本製品は、厚生労働省が発表する1日に必要な栄養素の1/3をすべてとれる「完全栄養プロテイン」です。1食分の栄養をとりながら、カロリーはたったの142kcalで脂質もわずか1.8g。

　食事を取る時間がなかなか取れない忙しいビジネスマンはもちろん、ダイエットをしたい方にもおすすめです。

毎朝スッキリ菌活成分

　体内フローラを整える乳酸菌500億個とビフィズス菌50億個を配合。さらに乳酸菌やビフィズス菌の働きをサポートする食物繊維もたっぷり8g配合。

美容成分

　MCTオイルと植物性プラセンタを贅沢配合。栄養、菌活、美容すべての成分をオールインワン。

アマゾンで完全食TOKYO 完全栄養食 ソイプロテインを入手

総勢200万点以上が特別価格

　Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得なポイントアップキャンペーンの登録はこちらから
 

　プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！

　以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。

　New Amazon Kindle Colorsoft 16GB

　光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。

アマゾンでNew Amazon Kindle Colorsoft 16GBを入手

　ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV

　本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。

アマゾンでASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VVを入手

　PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607

　定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。

アマゾンでPUMA ユニセックス大人 リッキー 387607を入手
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン