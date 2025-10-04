このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第118回

Amazonプライム会員限定

【コスパ抜群5,330円！】バッファローWi-Fi 6ルーターがプライム感謝祭先行セール

2025年10月04日 22時20分更新

文● さとまさ、金子　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

　バッファローが提供する人気Wi-Fiルーター「WSR-1500AX2L/N」が、プライム感謝祭先行セールで登場。

　通常価格6,281円から15％オフの5,330円で購入できるチャンスです。5,000円台でWi-Fi 6ルーターが手に入るのはお得。発送はAmazonが行うため、安心して購入できます。

アマゾンでバッファロー無線LAN Wi-Fi 6ルーター「WSR-1500AX2L/N」を入手

Wi-Fi6対応で最大1.4倍のスピードアップ

　「WSR-1500AX2L/N」は、次世代規格Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）に対応。

　従来のWi-Fi 5と比べて約1.4倍の高速通信を実現し、5GHz帯では最大1201Mbps（理論値）の速度を誇ります。

・高画質動画の視聴もスムーズ
・オンラインゲームも快適
・リモートワークもストレスなし

　高速で安定したネットワーク環境を求める方に最適です。

コンパクト設計で設置も自由自在

　本体は省スペース設計で、サイズは幅55×高さ159×奥行130mm、重量338g（本体のみ）

　コンパクトだから設置場所を選ばず、縦置き・壁掛け両対応で自由に配置可能です。

　さらに、Wi-Fi EasyMeshに対応。複数のルーターを組み合わせて、家じゅうどこでも快適なインターネット環境を構築できます。

幅広いデバイスに対応

　最新のスマホやゲーム機とも高い互換性を確保。

iPhone 16シリーズ
Nintendo Switch
PlayStation 5（PS5）

　家族全員のデバイスをまとめて快適に接続できます。

プライム感謝祭先行セール価格は5,330円！

・参考価格：6,281円
・タイムセール特価：5,650円（税込）
・プライム感謝祭先行セール特価：5,330（税込） ←今ココ
・付属品：ACアダプター、0.5m LANケーブル、取扱説明書

　しかも、環境に配慮したエコパッケージ仕様。コスパと環境性能の両立を実現しています。

まとめ：今だけの限定セールを見逃すな！

　「WSR-1500AX2L/N」は、

・Wi-Fi 6で高速通信
・コンパクト設計＆EasyMesh対応
・iPhoneやSwitch、PS5とも相性抜群

　これだけの性能を備えて5,330円で手に入るのは、プライム感謝祭先行セールならでは。

アマゾンでバッファロー無線LAN Wi-Fi 6ルーター「WSR-1500AX2L/N」を入手

総勢200万点以上が特別価格

　Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得なポイントアップキャンペーンの登録はこちらから
 

　プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！

　以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。

　New Amazon Kindle Colorsoft 16GB

　光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。

アマゾンでNew Amazon Kindle Colorsoft 16GBを入手

　ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV

　本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。

アマゾンでASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VVを入手

　PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607

　定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。

アマゾンでPUMA ユニセックス大人 リッキー 387607を入手
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン