【プライム感謝祭先行セール】タッチパッド搭載の変態仕様！Ewinミニキーボードが2864円

【Amazonタイムセール】Ewin最新ミニキーボードが登場！

Ewinの「Ewin 2025 ミニキーボード」が、プライム感謝祭先行セールに登場しました。28％オフの2864円で、しかも送料無料。



プライム感謝祭先行セールのチャンスなので、狙っていた人は早めにチェックしましょう。

Bluetooth＋2.4GHzのデュアル接続に対応

このモデルはBluetooth 5.0と2.4GHz USBレシーバーの両方に対応。PC、タブレット、スマートTVなど幅広いデバイスに接続可能です。



付属のUSBレシーバーを使えば、Bluetooth非対応機器でもワイヤレス操作を実現。複数端末を行き来するデバイスマニアにぴったりの設計です。

マウス不要のタッチパッド＆多機能キー

キー配列は日本語仕様で、かな入力もスムーズ。さらに高感度タッチパッドを搭載し、スクロールやジェスチャー操作、ゲームコントロールが直感的に使えます。



加えて、音量調整やブラウザ操作、メディアプレーヤー起動をワンタッチで行えるマルチファンクションキーも搭載。ゲームから動画視聴まで快適に楽しめます。

スマホ級コンパクト設計で持ち運び自由

サイズは幅150×奥行100×高さ20mm、重さ約105gとスマートフォン並みのコンパクトさ。省エネ設計で最大20日間駆動し、出張や車内など外出先でも活躍します。さらに12ヵ月保証付きで、長く安心して使えるのも魅力です。

ガジェット好き必見！今だけの特価

「小型ガジェット」「多機能デバイス」に目がないマニア層にこそおすすめの逸品。プライム感謝祭先行セールで手に入れられるのは今だけ。ぜひこの機会に入手して、あなたのガジェット環境をワンランクアップさせましょう！

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！

以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。

