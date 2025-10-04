Amazonセール情報大紹介！ 第116回
【プライム感謝祭じゃないが安い】PS5通常版も値下げ！ デジタル・エディションが14％OFFの大特価
2025年10月04日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
PS5が14%オフ！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントの人気ゲーム機「PlayStation 5」が、お得な価格で販売中です。
「PlayStation 5 デジタル・エディション（CFI-2000B01）」は、通常価格72,980円から14％オフの62,980円に！
さらに、ディスクドライブを搭載した通常版PS5も対象で、通常価格79,980円のところ9％オフの72,980円で購入できます。Amazonでは10月4日よりAmazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭先行セール」を実施中ですが、この2製品の値下げは通常の「タイムセール」として実施中。そのため、プライム会員でなくてもお得に購入可能。デジタル派もパッケージ派も、いまが絶好のチャンスです。
小型化＋1TB SSD搭載で進化したPS5
新型PS5は従来モデルより小型化され、よりスマートなデザインに進化。本体には1TBの超高速SSDを標準搭載し、大容量ゲームのダウンロードやプレイも快適。ロード時間を大幅に短縮し、快適なゲーミング環境を提供します。
臨場感を極める次世代機能
ハプティックフィードバックやアダプティブトリガー、3Dオーディオなど、PS5独自の最新技術を搭載。手のひらに伝わる振動、状況に応じて変化するトリガーの重さ、立体的に響くサウンドが、圧倒的な没入感を生み出します。
遊び方は自由自在
デジタル・エディションはダウンロード専用ですが、別売りディスクドライブを装着すればパッケージ版も楽しめます。PlayStation Storeを利用すれば、新作から往年の名作まで豊富なラインナップをすぐにプレイ可能です。
在庫限り！Amazon限定セール
PS5をお得に購入できるAmazonタイムセール。在庫がなくなり次第終了となる可能性も。買い逃しのないよう、早めにチェックしてください。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！
以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。
New Amazon Kindle Colorsoft 16GB
光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。
ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV
本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。
PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607
定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。
