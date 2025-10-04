【プライム感謝祭じゃないが安い】PS5通常版も値下げ！ デジタル・エディションが14％OFFの大特価

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

PS5が14%オフ！

ソニー・インタラクティブエンタテインメントの人気ゲーム機「PlayStation 5」が、お得な価格で販売中です。



「PlayStation 5 デジタル・エディション（CFI-2000B01）」は、通常価格72,980円から14％オフの62,980円に！

さらに、ディスクドライブを搭載した通常版PS5も対象で、通常価格79,980円のところ9％オフの72,980円で購入できます。Amazonでは10月4日よりAmazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭先行セール」を実施中ですが、この2製品の値下げは通常の「タイムセール」として実施中。そのため、プライム会員でなくてもお得に購入可能。デジタル派もパッケージ派も、いまが絶好のチャンスです。

小型化＋1TB SSD搭載で進化したPS5

新型PS5は従来モデルより小型化され、よりスマートなデザインに進化。本体には1TBの超高速SSDを標準搭載し、大容量ゲームのダウンロードやプレイも快適。ロード時間を大幅に短縮し、快適なゲーミング環境を提供します。

臨場感を極める次世代機能

ハプティックフィードバックやアダプティブトリガー、3Dオーディオなど、PS5独自の最新技術を搭載。手のひらに伝わる振動、状況に応じて変化するトリガーの重さ、立体的に響くサウンドが、圧倒的な没入感を生み出します。

遊び方は自由自在

デジタル・エディションはダウンロード専用ですが、別売りディスクドライブを装着すればパッケージ版も楽しめます。PlayStation Storeを利用すれば、新作から往年の名作まで豊富なラインナップをすぐにプレイ可能です。

在庫限り！Amazon限定セール

PS5をお得に購入できるAmazonタイムセール。在庫がなくなり次第終了となる可能性も。買い逃しのないよう、早めにチェックしてください。

