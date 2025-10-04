Amazonセール情報大紹介！ 第114回
Amazonプライム会員限定
iPad Air M2（2024 11インチ）が23％OFF！プライム感謝祭先行セール
2025年10月04日 09時30分更新
【プライム感謝祭先行セール】Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2)が今だけ11万5,800円！
パワフルで万能な「Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2)」がプライム感謝祭先行セールで登場しました。
通常価格15万800円のところ、プライム感謝祭先行セール価格11万5,800円。Amazonランキングでも注目を集め、過去1か月で100点以上の売上を記録している大人気商品です。
Amazonタイムセールの注目ポイント
- セール価格：11万5,800円（通常15万800円）
- 11インチのLiquid Retinaディスプレイ
- Apple M2チップ
- 横向きの 12MP 超広角フロントカメラを搭載。
Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2) の特徴
作業の効率を上げる iPadOS のパワフルな機能も、Apple Pencil Pro による次世代の機能も使えます。
複数のアプリを同時に動かすパワフル性能。Apple Pencilによるスクリブルでテキストフィールドに手書き入力したり、写真を編集して共有することもできます。
Apple Pencil Proがあれば、iPad Airがアート作品のためのキャンバスや、メモやノートを最も取りやすいデバイスに変身。Apple Pencil (USB-C)もiPad Airで使えます。
今が買い時！在庫切れに注意
今ならプライム感謝祭先行セールで11万5,800円というお得な価格で購入可能。この人気商品はセール期間中に売り切れてしまう可能性があるため、気になったら早めにチェックしましょう。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！
以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。
New Amazon Kindle Colorsoft 16GB
光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。
ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV
本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。
PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607
定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。
