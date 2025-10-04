Amazonセール情報大紹介！ 第113回
Amazonプライム会員限定
Apple「探す」対応！Ankerカード型トラッカーE30がプライム感謝祭先行セールで33％オフ
2025年10月04日 09時10分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Aプライム感謝祭先行セールで登場！Eufy SmartTrack Card E30
プライム感謝祭先行セールにて、Ankerの人気スマートトラッカー「Eufy SmartTrack Card E30」が販売中です。
現在は期間限定33％オフの3340円というお得な価格で購入可能です。
最大1年間使える充電式バッテリー搭載
SmartTrack Card E30は、従来モデルに充電式バッテリーを新たに搭載。1回の充電で最長1年間利用できるため、電池交換の手間が不要です。
厚さはわずか約2.6mmの薄型カード型デザインで、財布やカードケースにもすっきり収まり、携帯性にも優れています。
Apple「探す」ネットワーク対応で紛失防止
この製品はAppleの「探す」ネットワークに対応しており、iPhoneやiPadで紛失したアイテムの位置をすぐに特定可能です。
さらに、スマホから直接SmartTrack Card E30を鳴らして探せるほか、置き忘れ防止アラートも搭載。日常のうっかりをしっかり防ぎます。
旅行で役立つロストバゲージ対策機能
旅行中に荷物を紛失しても、ロストバゲージ対策機能で位置を特定できます。スーツケースの管理にも最適ですが、一部航空会社では利用制限があるため、事前に確認しておくと安心です。
付属品と注意点
製品にはUSB-C & USB-Aケーブル、マグネット式充電器が同梱されています。ただし、充電には別売りのUSB Type-A充電器が必要な点には注意してください。
プライム感謝祭先行セールで手に入れるチャンス
「探す」対応・薄型デザイン・1年間の長寿命バッテリーを搭載した最新スマートトラッカー。
今ならプライム感謝祭先行セール価格3340円で購入可能です。失くし物防止や旅行用に最適なアイテムを、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！
以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。
New Amazon Kindle Colorsoft 16GB
光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。
ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV
本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。
PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607
定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。
