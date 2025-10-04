このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第110回

Amazonプライム会員限定

お得な2本セット！ 高耐久ナイロンType-Cケーブルが25％オフの1,785円【プライム感謝祭先行セール】

2025年10月04日 08時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでUGREEN USB Type-Cケーブル 240W 2本セットを入手

【プライム感謝祭先行セール】UGREEN USB Type-Cケーブル 240W 2本セットが特別価格に

　スマホアクセサリーブランド「‎UGREEN（ユーグリーン）」のUGREEN USB Type-Cケーブル 240W 2本セットが現在、プライム感謝祭先行セールで25％オフの1,785円という特別価格で販売中です。

　Amazon（UGREENストア）で購入すると24ヵ月間の保証サービスが付いてくるので、安心して利用することができるのも魅力です。

　お得に買えるのは今だけ。この機会をお見逃しないように！

UGREEN USB Type-Cケーブル 240W 2本セットの注目ポイント

① 凹凸処理による新端子形態

　これまでの普通のケーブルのイメージと異なり、UGREENのミニマリストタイプをを受け継ぎながら、滑りに抵抗性がある新しい凹凸処理を加えています。

② E-maker知能チップ搭載

　知能的に出力検出＆配分機能を備え、送電側や充電側のデバイスの状況を考慮し最適な電力制御が可能。

③ 高耐久・断線防止

　アルミ製＆ナイロン10000回以上の折り曲げに耐えうるまでに強化され、圧倒的な持続力。二重に編み込まれた高耐久ナイロンにより、絡みにくく、取り回しやすいです。

アマゾンでUGREEN USB Type-Cケーブル 240W 2本セットを入手

総勢200万点以上が特別価格

　Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得なポイントアップキャンペーンの登録はこちらから
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン