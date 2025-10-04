Amazonセール情報大紹介！ 第110回
Amazonプライム会員限定
お得な2本セット！ 高耐久ナイロンType-Cケーブルが25％オフの1,785円【プライム感謝祭先行セール】
2025年10月04日 08時00分更新
【プライム感謝祭先行セール】UGREEN USB Type-Cケーブル 240W 2本セットが特別価格に
スマホアクセサリーブランド「UGREEN（ユーグリーン）」の「UGREEN USB Type-Cケーブル 240W 2本セット」が現在、プライム感謝祭先行セールで25％オフの1,785円という特別価格で販売中です。
Amazon（UGREENストア）で購入すると24ヵ月間の保証サービスが付いてくるので、安心して利用することができるのも魅力です。
お得に買えるのは今だけ。この機会をお見逃しないように！
UGREEN USB Type-Cケーブル 240W 2本セットの注目ポイント
① 凹凸処理による新端子形態
これまでの普通のケーブルのイメージと異なり、UGREENのミニマリストタイプをを受け継ぎながら、滑りに抵抗性がある新しい凹凸処理を加えています。
② E-maker知能チップ搭載
知能的に出力検出＆配分機能を備え、送電側や充電側のデバイスの状況を考慮し最適な電力制御が可能。
③ 高耐久・断線防止
アルミ製＆ナイロン10000回以上の折り曲げに耐えうるまでに強化され、圧倒的な持続力。二重に編み込まれた高耐久ナイロンにより、絡みにくく、取り回しやすいです。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
