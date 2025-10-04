Amazonセール情報大紹介！ 第109回
【Amazonプライム感謝祭先行セール】コイズミ「モンスター KHD-W805/BK」大風量ドライヤーが7,180円！ 20％オフで速乾美髪
2025年10月04日 07時10分更新
【Amazonプライム会員限定】大風量ヘアドライヤー「モンスター KHD-W805/BK」新登場！
コイズミから、人気ヘアドライヤー 「モンスター KHD-W805/BK」 が「プライム感謝祭先行セール」で販売中。
Amazon.co.jp限定販売で、カラーは人気のブラック。今ならプライム感謝祭先行セール価格7,180円（通常価格8,980円から20％OFF）で購入可能です。
コンパクトなのに圧倒的大風量
モンスター KHD-W805/BKは、幅22.3×奥行10×高さ26.3cmという扱いやすいサイズながら、2.2㎥/分の大風量を実現。
重さも655gと軽量で、折り畳み式ノズル一体型デザインだから、収納や持ち運びもラクラクです。
髪を守り、ツヤを引き出す先進機能
温冷自動切替モード：熱ダメージを抑えながらツヤのある仕上がりへ。
5マイナスイオン搭載（センターフロー式）：髪全体にたっぷりマイナスイオンを届け、うるおいを守ります。
毎日のドライ時間を、美髪ケアの時間に変えてくれる1台です。
使いやすさと高機能を両立
5段階の風量調整で自分好みにセット可能。
ダブルファン搭載でムラのない乾燥力。
着脱式フィルターで掃除・メンテも簡単。
消費電力は1300W、家庭用電源（AC100V 50/60Hz）に対応。
ヘアケアと快適性を両立したドライヤーです。
プライム感謝祭先行セールで販売中
限定価格 7,180円（20%オフ）
まとめ
「モンスター KHD-W805/BK」は、大風量×マイナスイオン×温冷自動切替のトリプル効果で、忙しい毎日のヘアケアをサポート。
今ならプライム感謝祭先行セール価格で手に入ります。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
