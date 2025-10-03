秋アニメ特集第3回も話題作、人気原作のアニメ化作品が多数。『SANDA』『しゃばけ』『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』『無限ガチャ』『百姓貴族』の計5作品を紹介。

サンタさん、友達を見つけてください。

『SANDA』

©板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会

作品解説

舞台は、超少子化時代を迎えた近未来の日本。

国の宝として扱われ、大人たちによって全寮制の学園で管理・保護される子どもたち。

そして、子どもに夢や希望を与えるサンタクロースは危険人物とみなされ、排除の対象とされていた――。



中学生の三田一重は、雪の降る12月25日にクラスメイトの冬村四織から命を狙われる。

彼女は、三田がサンタクロースの末裔であることを知り、願い事を叶えてもらおうとしていたのだった。



サンタさん、友達を探してください



冬村の願いは、行方不明になった親友・小野一会を見つけ出すこと。

子どもたちを守るため、三田はサンタクロースとなって大人と戦うことを決意する――！

スタッフ

原作：板垣巴留『SANDA』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）

監督：霜山朋久

シリーズ構成・脚本：うえのきみこ

音楽：田中知之（FPM）

キャラクターデザイン・総作画監督：石山正修

美術監督：桧垣仁希

色彩設計：合田沙織

撮影監督：伊藤ひかり

編集：廣瀬清志

音響監督：三好慶一郎

アニメーション制作：サイエンスSARU

オープニングテーマ：「アダルトチックチルドレン」（歌：yama）

エンディングテーマ：「ダイアリー」（歌：崎山蒼志）

キャスト

三田一重：村瀬 歩

サンタクロース：東地宏樹

冬村四織：庄司宇芽香

小野一会：永瀬アンナ

甘矢一詩：新 祐樹

風尾二胡：松岡美里

大渋一二三：関 俊彦

柳生田三郎：平田広明

番組情報

MBS/TBS/CBC：10月3日より毎週金曜25:53～

BS-TBS：10月3日より毎週金曜26:30～

AT-X：10月6日より毎週月曜21:00～（リピート放送：毎週水曜9:00～／毎週金曜15:00～）

アニマックス：11月1日より毎週土曜21:30～（リピート放送：毎週日曜9:30～）

Prime Video：10月3日より毎週金曜26:53～配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://sanda.red/

公式X@sanda_anime

