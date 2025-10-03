2025秋アニメ大特集 第3回
【2025秋アニメ】話題作、人気原作のアニメ化作品が多数！ 『SANDA』に『しゃばけ』『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』
2025年10月03日 21時50分更新
秋アニメ特集第3回も話題作、人気原作のアニメ化作品が多数。『SANDA』『しゃばけ』『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』『無限ガチャ』『百姓貴族』の計5作品を紹介。
2025秋アニメ特集 第3回 紹介作品
- サンタさん、友達を見つけてください。
『SANDA』
- いらっしゃい、人と妖が交わるところ
『しゃばけ』
- さぁ、皆様。覚悟はよろしくて――？ 華麗に拳で制裁いたします。
『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』
- 世界を揺るがす復讐劇、開幕――！
『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』
- 農家の常識は社会の非常識
アニメ『百姓貴族』3rd Season
サンタさん、友達を見つけてください。
『SANDA』
©板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
作品解説
舞台は、超少子化時代を迎えた近未来の日本。
国の宝として扱われ、大人たちによって全寮制の学園で管理・保護される子どもたち。
そして、子どもに夢や希望を与えるサンタクロースは危険人物とみなされ、排除の対象とされていた――。
中学生の三田一重は、雪の降る12月25日にクラスメイトの冬村四織から命を狙われる。
彼女は、三田がサンタクロースの末裔であることを知り、願い事を叶えてもらおうとしていたのだった。
サンタさん、友達を探してください
冬村の願いは、行方不明になった親友・小野一会を見つけ出すこと。
子どもたちを守るため、三田はサンタクロースとなって大人と戦うことを決意する――！
スタッフ
原作：板垣巴留『SANDA』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）
監督：霜山朋久
シリーズ構成・脚本：うえのきみこ
音楽：田中知之（FPM）
キャラクターデザイン・総作画監督：石山正修
美術監督：桧垣仁希
色彩設計：合田沙織
撮影監督：伊藤ひかり
編集：廣瀬清志
音響監督：三好慶一郎
アニメーション制作：サイエンスSARU
オープニングテーマ：「アダルトチックチルドレン」（歌：yama）
エンディングテーマ：「ダイアリー」（歌：崎山蒼志）
キャスト
三田一重：村瀬 歩
サンタクロース：東地宏樹
冬村四織：庄司宇芽香
小野一会：永瀬アンナ
甘矢一詩：新 祐樹
風尾二胡：松岡美里
大渋一二三：関 俊彦
柳生田三郎：平田広明
番組情報
MBS/TBS/CBC：10月3日より毎週金曜25:53～
BS-TBS：10月3日より毎週金曜26:30～
AT-X：10月6日より毎週月曜21:00～（リピート放送：毎週水曜9:00～／毎週金曜15:00～）
アニマックス：11月1日より毎週土曜21:30～（リピート放送：毎週日曜9:30～）
Prime Video：10月3日より毎週金曜26:53～配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://sanda.red/
公式X@sanda_anime
©板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
