Amazonセール情報大紹介！ 第107回

1分で最大90％の圧縮！ 常識を覆す圧縮バッグが24％オフ【Amazonタイムセール】

2025年10月03日 22時01分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

アマゾンでYOYOVAC（ヨヨバク）旅行用ポンプ付き真空圧縮バッグを入手

【Amazonタイムセール】YOYOVAC（ヨヨバク）旅行用ポンプ付き真空圧縮バッグが登場！

　YOYOVAC（ヨヨバク）から「旅行用ポンプ付き真空圧縮バッグ」がAmazonタイムセールに登場。

　通常価格は1万3,999円のところ、今なら24％OFFの1万709円で購入できます。

　本製品は、たったひとつの機内持ち込み手荷物にすべてを収納できる旅行用ポンプ付き真空圧縮バッグです。

　4.5kPaワイヤレスポンプで、衣類をわずか1分で最大90％の省スペース化できるため、旅行のパッキングが驚くほど簡単になります。収納力耐久性に優れ、防水設計でもあるので、旅行はもちろん、アウトドアによく行かれる方におすすめです。

YOYOVAC（ヨヨバク）旅行用ポンプ付き真空圧縮バッグの特徴

① 超耐久性気密生地＆IP68完全防水設計

　破損や摩耗を気にせず長旅に耐える超耐久素材ポリエステル＋TPUの2層強化耐久構造。また、IP68レベルの優れた防水性も備えているため、衣類を濡らすこともありません。

② どれくらいの衣類が入る？

　Tシャツ約24枚、ジャケット約12枚、冬用コート約6枚、ズボン約15本が収納可能です。ほぼワードローブ一式を持ち運べる、理想的なパッキングソリューションです。

