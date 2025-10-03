Amazonセール情報大紹介！ 第106回
綿タオルの約2.8倍の吸水力！ 拭き取り時間が半分になる洗車タオルが37％オフ【Amazonタイムセール】
2025年10月03日 22時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】洗車タオル「EN-PRAYER ターボドライタオル」が登場！
カーブランド「EN-PRAYER」から、話題の洗車タオル3枚セット「EN-PRAYER ターボドライタオル」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は4,280円のところ、今なら37％OFFの2,680円で購入できます。
吸水力が自慢のターボドライタオルを使うことで、一般的なマイクロファイバータオルの半分の時間で拭き上げが可能です。
過去1か月で1,000点以上購入された話題の人気商品なので、この機会をお見逃しなく！
洗車タオル「EN-PRAYER ターボドライタオル」の特徴
① 吸水力の秘密
ターボドライタオルは、ロングパイルツイスト製法で作られています。ねじれた紐状のパイルが表面積を増やし、バネのように弾力になる、この製法により、吸水力の優れたタオルに仕上がっています。
② 専門機関にて吸水試験実施
一般財団法人ボーケンにて吸水試験を実施し、2度拭きいらずの圧倒的吸水力が実証されています。綿タオルの2.8倍の超吸水力。3枚セットの総吸水量は3301.2mL。
