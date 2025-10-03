このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第106回

綿タオルの約2.8倍の吸水力！ 拭き取り時間が半分になる洗車タオルが37％オフ【Amazonタイムセール】

2025年10月03日 22時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

アマゾンで洗車タオル「EN-PRAYER ターボドライタオル」を入手

【Amazonタイムセール】洗車タオル「EN-PRAYER ターボドライタオル」が登場！

　カーブランド「EN-PRAYER」から、話題の洗車タオル3枚セット「EN-PRAYER ターボドライタオル」がAmazonタイムセールに登場。

　通常価格は4,280円のところ、今なら37％OFFの2,680円で購入できます。

　吸水力が自慢のターボドライタオルを使うことで、一般的なマイクロファイバータオルの半分の時間で拭き上げが可能です。

　過去1か月で1,000点以上購入された話題の人気商品なので、この機会をお見逃しなく！

洗車タオル「EN-PRAYER ターボドライタオル」の特徴

① 吸水力の秘密

　ターボドライタオルは、ロングパイルツイスト製法で作られています。ねじれた紐状のパイルが表面積を増やし、バネのように弾力になる、この製法により、吸水力の優れたタオルに仕上がっています。

② 専門機関にて吸水試験実施

　一般財団法人ボーケンにて吸水試験を実施し、2度拭きいらずの圧倒的吸水力が実証されています。綿タオルの2.8倍の超吸水力。3枚セットの総吸水量は3301.2mL。

アマゾンで洗車タオル「EN-PRAYER ターボドライタオル」を入手

