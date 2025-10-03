Amazonセール情報大紹介！ 第103回
【お風呂で使える美顔器】ヤーマン「メディリフト アクア EX」がAmazonタイムセールで20%オフ
2025年10月03日 12時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール中】ヤーマン美顔器「メディリフト アクア EX」
タイムセール特価：39,600円
（通常価格49,500円 → 9,900円OFF）
商品紹介
ヤーマンから登場した最新美顔器 「メディリフト アクア EX」。EMS（電気筋肉刺激）技術を搭載し、表情筋を効率的にケアできます。さらに IPX5防水対応 で、お風呂に入りながら「ながら美容」が可能です。
コントローラー2個＋シリコーンマスク1つのシンプル構成で、装着するだけで目に見える効果を期待できます。
特徴・スペック
バスモードで集中ケア
・バスストレッチモード（咬筋ケア）
・バスアップモード（頬骨筋ケア）
軽量設計で使いやすい
・コントローラー：約90×55×20mm
・マスク：約615×170mm
・重さ：約176g
快適素材でフィット感抜群
伸縮性のある医療用シリコーンを採用し、フェイスラインにしっかりフィット。ワンタッチで簡単に装着でき、毎日のケアを手軽に続けられます。
清潔で衛生的に使える
マスク部分は水洗い可能。さらに二酸化チタンと銀パウダーを配合しているため、常に衛生的に使用できます。
おすすめポイント
お風呂時間を美容時間に変える革新的な美顔器。防水仕様だから時短美容に最適です。Amazon公式ストアから購入でき、配送やサポートも安心。
今が買い時！
通常価格49,500円のところ、Amazonタイムセール価格39,600円。
セールは期間限定。売り切れ次第終了です！
