Amazonセール情報大紹介！ 第103回

【お風呂で使える美顔器】ヤーマン「メディリフト アクア EX」がAmazonタイムセールで20%オフ

2025年10月03日 12時45分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール中】ヤーマン美顔器「メディリフト アクア EX」

　タイムセール特価：39,600円

（通常価格49,500円 → 9,900円OFF

アマゾンでヤーマン 美顔器 メディリフト アクア EX EMS 防水 EPM20TBを入手

商品紹介

　ヤーマンから登場した最新美顔器 メディリフト アクア EX。EMS（電気筋肉刺激）技術を搭載し、表情筋を効率的にケアできます。さらに IPX5防水対応 で、お風呂に入りながら「ながら美容」が可能です。

　コントローラー2個＋シリコーンマスク1つのシンプル構成で、装着するだけで目に見える効果を期待できます。

特徴・スペック

バスモードで集中ケア
・バスストレッチモード（咬筋ケア）
・バスアップモード（頬骨筋ケア）

軽量設計で使いやすい
・コントローラー：約90×55×20mm
・マスク：約615×170mm
・重さ：約176g

快適素材でフィット感抜群
　伸縮性のある医療用シリコーンを採用し、フェイスラインにしっかりフィット。ワンタッチで簡単に装着でき、毎日のケアを手軽に続けられます。

清潔で衛生的に使える
　マスク部分は水洗い可能。さらに二酸化チタンと銀パウダーを配合しているため、常に衛生的に使用できます。

おすすめポイント

　お風呂時間を美容時間に変える革新的な美顔器。防水仕様だから時短美容に最適です。Amazon公式ストアから購入でき、配送やサポートも安心。

今が買い時！

　通常価格49,500円のところ、Amazonタイムセール価格39,600円。

　セールは期間限定。売り切れ次第終了です！

アマゾンでヤーマン 美顔器 メディリフト アクア EX EMS 防水 EPM20TBを入手

■関連サイト

