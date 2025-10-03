【SONY】BRAVIA 65V型4K液晶テレビがAmazonタイムセールで23％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】ソニーBRAVIA 65V型4K液晶テレビが登場！

ソニー（SONY）から、超解像エンジン「4K X-Reality PRO」を搭載の65V型4K液晶テレビ「KJ-65X75WL」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は14万2,000円のところ、今なら23％OFFの11万円で購入できます。

本製品は、Google TV機能を搭載し、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応した4K液晶テレビです。

テレビ以外の趣味も充実させたいという方や、電化製品はやっぱりソニーという方は、ぜひチェックしてみてください！

ソニーBRAVIA 65V型4K液晶テレビの特徴

① ソニーだからこその映像美

高画質プロセッサー「X1」を搭載することで、精細感、色の鮮やかさ、コントラストが向上し、リアルな映像美を実現しています。また、超解像エンジン「4K X-Reality PRO」で、映像をアップコンバートすることで、4K映像もさらに高精細になっています。

② クリアな音質と迫力ある立体音響

前後左右に加え、高さ方向の音も再現する「ドルビーアトモス」に対応するほか、重低音とクリアな高音質を実現する「X-Balanced Speaker」を搭載しています。

③ ネット動画とスマホコンテンツを堪能

多彩なコンテンツを手軽に楽しめるGoogle TVを搭載するほか、Google CastとAirPlay 2に対応。スマホの映像を簡単にブラビアへキャスト可能です。