さまざまな空気の悩みに応える、BLUEAIRの空気清浄機が22％オフ【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】BLUEAIR（ブルーエア）空気清浄機 Blue Mini Maxが登場！

エアウェルネスブランドのBLUEAIR（ブルーエア）から、スタイリッシュな北欧デザインの空気清浄機「空気清浄機 Blue Mini Max 」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は1万3,200円のところ、今なら22％OFFの1万300円で購入できます。

ハウスダストや花粉を除去し、ペット臭などにも効果を発揮するので、空気に関して悩みのある方は、ぜひAmazonをチェックしてください。

BLUEAIR（ブルーエア）空気清浄機 Blue Mini Maxの特徴

① パワフルな清浄性能

ブルーエア独自の空気清浄技術HEPASilentテクノロジーを搭載し、0.1μmまでの有害物質を99.97%除去します。

② 軽量コンパクト

サイズのイメージはラグビーボールで、重量は1.2kg。今まで気になっていたけど置けなかった玄関やペット周り、クローゼットやデスクなど、狭い場所で力を発揮します。