さまざまな空気の悩みに応える、BLUEAIRの空気清浄機が22％オフ【Amazonタイムセール】

【Amazonタイムセール】BLUEAIR（ブルーエア）空気清浄機 Blue Mini Maxが登場！
エアウェルネスブランドのBLUEAIR（ブルーエア）から、スタイリッシュな北欧デザインの空気清浄機「空気清浄機 Blue Mini Max 」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は1万3,200円のところ、今なら22％OFFの1万300円で購入できます。
ハウスダストや花粉を除去し、ペット臭などにも効果を発揮するので、空気に関して悩みのある方は、ぜひAmazonをチェックしてください。
BLUEAIR（ブルーエア）空気清浄機 Blue Mini Maxの特徴
① パワフルな清浄性能
ブルーエア独自の空気清浄技術HEPASilentテクノロジーを搭載し、0.1μmまでの有害物質を99.97%除去します。
② 軽量コンパクト
サイズのイメージはラグビーボールで、重量は1.2kg。今まで気になっていたけど置けなかった玄関やペット周り、クローゼットやデスクなど、狭い場所で力を発揮します。
