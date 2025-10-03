このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第105回

さまざまな空気の悩みに応える、BLUEAIRの空気清浄機が22％オフ【Amazonタイムセール】

2025年10月03日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

アマゾンでBLUEAIR（ブルーエア）空気清浄機 Blue Mini Maxを入手

【Amazonタイムセール】BLUEAIR（ブルーエア）空気清浄機 Blue Mini Maxが登場！

　エアウェルネスブランドのBLUEAIR（ブルーエア）から、スタイリッシュな北欧デザインの空気清浄機「空気清浄機 Blue Mini Max 」がAmazonタイムセールに登場。

　通常価格は1万3,200円のところ、今なら22％OFFの1万300円で購入できます。

　ハウスダストや花粉を除去し、ペット臭などにも効果を発揮するので、空気に関して悩みのある方は、ぜひAmazonをチェックしてください。

BLUEAIR（ブルーエア）空気清浄機 Blue Mini Maxの特徴

① パワフルな清浄性能

　ブルーエア独自の空気清浄技術HEPASilentテクノロジーを搭載し、0.1μmまでの有害物質を99.97%除去します。

② 軽量コンパクト

　サイズのイメージはラグビーボールで、重量は1.2kg。今まで気になっていたけど置けなかった玄関やペット周り、クローゼットやデスクなど、狭い場所で力を発揮します。

アマゾンでBLUEAIR（ブルーエア）空気清浄機 Blue Mini Maxを入手

