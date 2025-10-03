本格料理もおまかせフルオート！ 過熱水蒸気オーブンレンジが23％オフ【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】TOSHIBA（東芝）スチームオーブンレンジ 石窯ドーム 30L ER-XD100が登場！

東芝から、難しそうなオーブン料理が簡単にできるスチームオーブンレンジ「石窯ドーム 30L ER-XD100」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は4万3,840円のところ、今なら23％OFFの3万3,864円で購入できます。

本製品は、上下ヒーター式の過熱水蒸気オーブンレンジです。石窯おまかせ焼きなら、肉や魚にお好みの味を付けてならべるだけで、手軽に美味しい本格調理が楽しめます。

ごはん・おかずのあたためから、解凍、汁ものも、赤外線センサーを使って適温に仕上げます。設定した温度であたためる「お好み温度」など便利な機能も搭載。

忙しいご家庭に1台あると重宝するので、ぜひこのセールを機会にご購入を検討してみてはいかが？



スチームオーブンレンジ 石窯ドーム 30L ER-XD100の特徴

① 庫内まるごと遠赤

庫内全面（扉部を除く）から遠赤外線を放射することで、食材の内側もじっくりと熱を通すからおいしく焼き上げます。8つ目赤外線センサーが庫内の温度をワイドに検知します。

② 豊富な時短・お手軽メニュー

冷凍食品・レトルト食品を活用した簡単料理や、いろいろな食材を手間なく調理するスピードメニューなど、手間を省いて簡単にもう一品作れるのが魅力です。