本格料理もおまかせフルオート！ 過熱水蒸気オーブンレンジが23％オフ【Amazonタイムセール】

2025年10月03日 16時15分更新
【Amazonタイムセール】TOSHIBA（東芝）スチームオーブンレンジ 石窯ドーム 30L ER-XD100が登場！
東芝から、難しそうなオーブン料理が簡単にできるスチームオーブンレンジ「石窯ドーム 30L ER-XD100」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は4万3,840円のところ、今なら23％OFFの3万3,864円で購入できます。
本製品は、上下ヒーター式の過熱水蒸気オーブンレンジです。石窯おまかせ焼きなら、肉や魚にお好みの味を付けてならべるだけで、手軽に美味しい本格調理が楽しめます。
ごはん・おかずのあたためから、解凍、汁ものも、赤外線センサーを使って適温に仕上げます。設定した温度であたためる「お好み温度」など便利な機能も搭載。
忙しいご家庭に1台あると重宝するので、ぜひこのセールを機会にご購入を検討してみてはいかが？
スチームオーブンレンジ 石窯ドーム 30L ER-XD100の特徴
① 庫内まるごと遠赤
庫内全面（扉部を除く）から遠赤外線を放射することで、食材の内側もじっくりと熱を通すからおいしく焼き上げます。8つ目赤外線センサーが庫内の温度をワイドに検知します。
② 豊富な時短・お手軽メニュー
冷凍食品・レトルト食品を活用した簡単料理や、いろいろな食材を手間なく調理するスピードメニューなど、手間を省いて簡単にもう一品作れるのが魅力です。
