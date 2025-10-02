2025秋アニメ大特集 第2回
【2025秋アニメ】『太陽よりも眩しい星』に『私を喰べたい、ひとでなし』『永久のユウグレ』
2025年10月02日 21時10分更新
秋アニメは第1週から話題作の放送開始が多数なので、出遅れしないように注意が必要！ 秋アニメ特集第2回の今回は『太陽よりも眩しい星』『私を喰べたい、ひとでなし』『永久のユウグレ』など、計7作品を紹介。
2025秋アニメ特集 第2回 紹介作品
- どんなに遠くなっても、私の眩しい星はずっと君――。きらめく初恋ストーリーが始まる！
『太陽よりも眩しい星』
- 悲しみに暮れ果てて誰にも言えない、この願い。
『私を喰べたい、ひとでなし』
- 200年後、僕はもう一度「君」と出会う
『永久のユウグレ』
- この恋、美味しくいただきます。
『悪食令嬢と狂血公爵』
- 素直になれないけど、伝えたい気持ちがある。
『不器用な先輩。』
- 今日もいい日、明日もいい日。
『コアラ絵日記』
- タイトルのご当地要素はもう捨てた
『超普通マホウ少女アスミトルバース』
どんなに遠くなっても、私の眩しい星はずっと君――。きらめく初恋ストーリーが始まる！
『太陽よりも眩しい星』
©河原和音／集英社・「太陽よりも眩しい星」製作委員会
作品解説
「俺物語!!」（作画：アルコ）「高校デビュー」「先生！」と多くの作品でメディアミックス化されている河原和音の最新作。
平均より少し頑丈な女の子・岩田朔英と、か弱い男の子・神城光輝。
小学生の頃、神城の笑顔にひとめぼれした朔英だったが、細くて小さかった神城は、中学生になると、爽やかイケメンに成長。遠い存在になってしまった。
そんな中、中学最後の体育祭で一緒になり、心の奥にしまってきた初恋が動き出す。
どんなに遠くなっても、私の眩しい星はずっと君――。きらめく初恋ストーリーが始まる！
スタッフ
原作：河原和音（集英社「別冊マーガレット」連載）
監督：小林 彩
シリーズ構成：中西やすひろ
キャラクターデザイン：曾錦峰
サブキャラクターデザイン：村長由紀
プロップデザイン：益田賢司
美術設定：青木智由紀、イノセユキエ
美術監督：氏家こはく
色彩設計：横山さよ子
3DCGディレクター：山内郁人
画面設計：田村 仁
撮影監督：澤見泰治
特効・2D：原田祥子（グラフィニカ）
編集：丹 彩子
音響監督：吉田光平
音響効果：吉澤美寿恵
音響制作：ダックスプロダクション
音楽：田渕夏海、櫻井美希
音楽制作：日音
チーフアニメーションプロデューサー：柴 宏和
アニメーションプロデューサー：伊藤太貴
アニメーション制作：スタジオKAI
オープニングテーマ：「Stellar Days」（歌：秦 基博）
エンディングテーマ：「最新話」（歌：和ぬか）
キャスト
岩田朔英：藤寺美徳
神城光輝：小野友樹
小野寺翡翠：羊宮妃那
鮎川陽太：坂 泰斗
香川美織：田村睦心
井沢優心：逢坂良太
神城 昴：白石晴香
番組情報
TBS系28局：10月2日より毎週木曜23:56～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://tamahoshi-anime.com/
公式X@tamahoshi_anime
©河原和音／集英社・「太陽よりも眩しい星」製作委員会