秋アニメは第1週から話題作の放送開始が多数なので、出遅れしないように注意が必要！ 秋アニメ特集第2回の今回は『太陽よりも眩しい星』『私を喰べたい、ひとでなし』『永久のユウグレ』など、計7作品を紹介。

どんなに遠くなっても、私の眩しい星はずっと君――。きらめく初恋ストーリーが始まる！

『太陽よりも眩しい星』

©河原和音／集英社・「太陽よりも眩しい星」製作委員会

作品解説

「俺物語!!」（作画：アルコ）「高校デビュー」「先生！」と多くの作品でメディアミックス化されている河原和音の最新作。



平均より少し頑丈な女の子・岩田朔英と、か弱い男の子・神城光輝。

小学生の頃、神城の笑顔にひとめぼれした朔英だったが、細くて小さかった神城は、中学生になると、爽やかイケメンに成長。遠い存在になってしまった。

そんな中、中学最後の体育祭で一緒になり、心の奥にしまってきた初恋が動き出す。



どんなに遠くなっても、私の眩しい星はずっと君――。きらめく初恋ストーリーが始まる！

スタッフ

原作：河原和音（集英社「別冊マーガレット」連載）

監督：小林 彩

シリーズ構成：中西やすひろ

キャラクターデザイン：曾錦峰

サブキャラクターデザイン：村長由紀

プロップデザイン：益田賢司

美術設定：青木智由紀、イノセユキエ

美術監督：氏家こはく

色彩設計：横山さよ子

3DCGディレクター：山内郁人

画面設計：田村 仁

撮影監督：澤見泰治

特効・2D：原田祥子（グラフィニカ）

編集：丹 彩子

音響監督：吉田光平

音響効果：吉澤美寿恵

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：田渕夏海、櫻井美希

音楽制作：日音

チーフアニメーションプロデューサー：柴 宏和

アニメーションプロデューサー：伊藤太貴

アニメーション制作：スタジオKAI

オープニングテーマ：「Stellar Days」（歌：秦 基博）

エンディングテーマ：「最新話」（歌：和ぬか）

キャスト

岩田朔英：藤寺美徳

神城光輝：小野友樹

小野寺翡翠：羊宮妃那

鮎川陽太：坂 泰斗

香川美織：田村睦心

井沢優心：逢坂良太

神城 昴：白石晴香

番組情報

TBS系28局：10月2日より毎週木曜23:56～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://tamahoshi-anime.com/

公式X@tamahoshi_anime

©河原和音／集英社・「太陽よりも眩しい星」製作委員会