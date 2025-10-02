優れたセキュリティと操作性のスマートロックと指紋認証パッドのセットが21％オフ【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】スマートロックと指紋認証パッド セットが登場！

スマートホームブランド「SwitchBot（スイッチボット）」から、多数の方法でドアを簡単に解錠できる「スマートロックと指紋認証パッドのセット」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は1万8,980円のところ、今なら21％OFFの1万4,980円で購入できます。

スマートロックと指紋認証パッドを設置すれば、重たい金属のカギを使わず、ドアを解錠できます。スマホで解錠、パスワードで解錠、指紋認証で解錠、カードキーで解錠、室内で音声コントロールで解錠など、多数の方法でドアを簡単に解錠できます。

このセールを機会に、おうちのスマートホーム化を目指してみてはいかがでしょうか。



スマートロックと指紋認証パッド セットの特徴

① 音声コントロール

手がふさがっていて玄関まで足を運んでもドアを開ける余裕がない時は「アレクサ、玄関の鍵を開けて」一言で十分。簡単に解錠できます。アレクサのほか、Google Home、SiriやIFTTTなどにも対応。

※Siriで音声コントロールはスマートロックの施錠のみ。SwitchBotハブミニが必要。

② 指紋解錠で安全·安心

汗かき・磨耗した指紋でも子供の細い指でも素早く認識。指紋データはキーパッド本体ローカルログのみに保存、安全で信頼できます。

③ オートロック

指定時間内にオートロックします。外出時のカギの閉め忘れを確実に防げます。出勤時やお出かけ時、ふと、カギの閉め忘れへの心配がなくなります。

④ アプリ通知機能&履歴確認

誰が、いつ、どんな方法でドアを開けるのか、専用のアプリ「SwitchBot」で簡単に確認できます。別売りのSwitchBotハブミニと併用し、ドアが開くと、すぐにスマホに通知が届きます。