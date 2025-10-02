Amazonセール情報大紹介！ 第100回
ミニだからこそ、かゆい所に手が届く！ 小型ボディのロボット掃除機「K10+Pro」が46％オフ【Amazonタイムセール】
2025年10月02日 16時30分更新
【Amazonタイムセール】SwitchBot（スイッチボット）ロボット掃除機 K10+Proが登場！
スマートホームブランド「SwitchBot（スイッチボット）」から、さらに進化した世界最小級ロボット掃除機「K10+Pro」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は6万9,799円のところ、今なら46％OFFの3万7,980円で購入できます。
「K10＋Pro」は、ほかのロボット掃除機じゃ入って行けない場所も、どんどん潜り込んでキレイにする、世界最小級のロボット掃除機です。部屋の隅や家具の隙間など、人の手が届きにくい場所の掃除が得意です。
幅も高さも抑えたA4サイズのコンパクト設計で、イスなど家具の下に置けるので、狭い部屋でも置き場所に困りません。46％オフで買える、この機会にぜひ購入を考えてみてはいかがでしょうか。
SwitchBot ロボット掃除機 K10+Proの特徴
① 掃除の死角をゼロに
壁際へのアプローチ技術で壁際や部屋の四隅に近付くと、ブラシの回転速度が200回/分まで自動で上がり、掃除の死角に強力アプローチ。強吸引力と合わせてゴミを隅々まで徹底的に吸い取ります。
② 環境感知がPro
PSD距離センサーを新たに増加。周囲の状況を把握し、家具やイスの脚などの障害物をスムーズに回避しながら手の届きにくエリアをすべてカバーします。また、高精度レーダーナビで360°全方位の環境と間取りを正確に認識し、あなたの部屋を再現します。
③ 掃除の静音性がPro
SilenTech技術で騒音レベルはわずか45dB。障害物もスムーズに避けるので、衝突による騒音が非常に少なく静かです。夜間など、ゴミの吸い上げを行わない時間を指定できるので、集合住宅住まいでも、音を気にせず使えます。
④ 自動ゴミ収集＆水拭き
4L大容量、抗菌ダストバッグを使用し、ゴミ捨ては1年に4回でOK。ホコリや髪の毛に触れたくない人も安心して使えます。モップ掛けは市販の使い捨ての床拭きシートを利用可能。
