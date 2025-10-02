ミニだからこそ、かゆい所に手が届く！ 小型ボディのロボット掃除機「K10+Pro」が46％オフ【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】SwitchBot（スイッチボット）ロボット掃除機 K10+Proが登場！

スマートホームブランド「SwitchBot（スイッチボット）」から、さらに進化した世界最小級ロボット掃除機「K10+Pro」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は6万9,799円のところ、今なら46％OFFの3万7,980円で購入できます。

「K10＋Pro」は、ほかのロボット掃除機じゃ入って行けない場所も、どんどん潜り込んでキレイにする、世界最小級のロボット掃除機です。部屋の隅や家具の隙間など、人の手が届きにくい場所の掃除が得意です。

幅も高さも抑えたA4サイズのコンパクト設計で、イスなど家具の下に置けるので、狭い部屋でも置き場所に困りません。46％オフで買える、この機会にぜひ購入を考えてみてはいかがでしょうか。



SwitchBot ロボット掃除機 K10+Proの特徴

① 掃除の死角をゼロに

壁際へのアプローチ技術で壁際や部屋の四隅に近付くと、ブラシの回転速度が200回/分まで自動で上がり、掃除の死角に強力アプローチ。強吸引力と合わせてゴミを隅々まで徹底的に吸い取ります。

② 環境感知がPro

PSD距離センサーを新たに増加。周囲の状況を把握し、家具やイスの脚などの障害物をスムーズに回避しながら手の届きにくエリアをすべてカバーします。また、高精度レーダーナビで360°全方位の環境と間取りを正確に認識し、あなたの部屋を再現します。

③ 掃除の静音性がPro

SilenTech技術で騒音レベルはわずか45dB。障害物もスムーズに避けるので、衝突による騒音が非常に少なく静かです。夜間など、ゴミの吸い上げを行わない時間を指定できるので、集合住宅住まいでも、音を気にせず使えます。

④ 自動ゴミ収集＆水拭き

4L大容量、抗菌ダストバッグを使用し、ゴミ捨ては1年に4回でOK。ホコリや髪の毛に触れたくない人も安心して使えます。モップ掛けは市販の使い捨ての床拭きシートを利用可能。