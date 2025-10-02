カラダに必要な30種の栄養がとれる完全栄養プロテインが4,480円【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】完全食TOKYO 完全栄養食 ソイプロテインが登場！

完全食TOKYOから、たったの1杯で1食分の約30種類の栄養がすべてとれる完全栄養食プロテイン「ソイプロテイン（チョコレート風味）」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は5,380円のところ、今なら17％OFFの4,480円で購入できます。

本製品は、厚生労働省が発表する1日に必要な栄養素の1/3をすべてとれる「完全栄養プロテイン」です。1食分の栄養をとりながら、カロリーはたったの142kcalで脂質もわずか1.8g。

食事を取る時間がなかなか取れない忙しいビジネスマンはもちろん、ダイエットをしたい方にもおすすめです。

毎朝スッキリ菌活成分

体内フローラを整える乳酸菌500億個とビフィズス菌50億個を配合。さらに乳酸菌やビフィズス菌の働きをサポートする食物繊維もたっぷり8g配合。

美容成分

MCTオイルと植物性プラセンタを贅沢配合。栄養、菌活、美容すべての成分をオールインワン。