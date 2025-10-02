このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第99回

カラダに必要な30種の栄養がとれる完全栄養プロテインが4,480円【Amazonタイムセール】

2025年10月02日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンで完全食TOKYO 完全栄養食 ソイプロテインを入手

【Amazonタイムセール】完全食TOKYO 完全栄養食 ソイプロテインが登場！

　完全食TOKYOから、たったの1杯で1食分の約30種類の栄養がすべてとれる完全栄養食プロテイン「ソイプロテイン（チョコレート風味）」がAmazonタイムセールに登場。

　通常価格は5,380円のところ、今なら17％OFFの4,480円で購入できます。

　本製品は、厚生労働省が発表する1日に必要な栄養素の1/3をすべてとれる「完全栄養プロテイン」です。1食分の栄養をとりながら、カロリーはたったの142kcalで脂質もわずか1.8g。

　食事を取る時間がなかなか取れない忙しいビジネスマンはもちろん、ダイエットをしたい方にもおすすめです。

毎朝スッキリ菌活成分

　体内フローラを整える乳酸菌500億個とビフィズス菌50億個を配合。さらに乳酸菌やビフィズス菌の働きをサポートする食物繊維もたっぷり8g配合。

美容成分

　MCTオイルと植物性プラセンタを贅沢配合。栄養、菌活、美容すべての成分をオールインワン。

アマゾンで完全食TOKYO 完全栄養食 ソイプロテインを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン