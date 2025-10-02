Amazonセール情報大紹介！ 第97回
69％オフの3万9,520円！ 整備済み品の富士通ノートPC「LIFEBOOK U9310」がAmazonタイムセールに登場
2025年10月02日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】【整備済み品】富士通ノートPC「LIFEBOOK U9310」が登場！
富士通のノートPC「LIFEBOOK U9310」（整備済み品）がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は12万5,900円のところ、今なら69％OFFの3万9,520円で購入できます。
本製品は、わずか約1kgの軽量設計で通勤カバンにもすっきり収まる薄型ノートPCです。13.3インチの高解像度FHDディスプレイで外出先での作業も快適。第10世代Core i5-10310Uプロセッサと8GBメモリ、高速SSD256GBを搭載しています。
専門技術者によって丁寧にクリーニング・動作確認がされているほか、Amazon認定の整備品として180日間の保証が付いているので、初めて中古PCを購入される方も安心です。ぜひこの機会に高機能で安価なPCを手に入れてみてはいかが？
豊富な接続端子
Type-C、HDMI、USB3.0、Webカメラなどを搭載。会議室でのプレゼン、在宅勤務のWeb会議、外部モニター接続なども簡単です。
OS・Office搭載
Windows 11とOffice 2019がプリインストールされたPCは、初期設定不要で届いてすぐに使用可能。WordやExcelもすぐに使えて便利です。
