69％オフの3万9,520円！ 整備済み品の富士通ノートPC「LIFEBOOK U9310」がAmazonタイムセールに登場

【Amazonタイムセール】【整備済み品】富士通ノートPC「LIFEBOOK U9310」が登場！

富士通のノートPC「LIFEBOOK U9310」（整備済み品）がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は12万5,900円のところ、今なら69％OFFの3万9,520円で購入できます。

本製品は、わずか約1kgの軽量設計で通勤カバンにもすっきり収まる薄型ノートPCです。13.3インチの高解像度FHDディスプレイで外出先での作業も快適。第10世代Core i5-10310Uプロセッサと8GBメモリ、高速SSD256GBを搭載しています。

専門技術者によって丁寧にクリーニング・動作確認がされているほか、Amazon認定の整備品として180日間の保証が付いているので、初めて中古PCを購入される方も安心です。ぜひこの機会に高機能で安価なPCを手に入れてみてはいかが？

豊富な接続端子

Type-C、HDMI、USB3.0、Webカメラなどを搭載。会議室でのプレゼン、在宅勤務のWeb会議、外部モニター接続なども簡単です。

OS・Office搭載

Windows 11とOffice 2019がプリインストールされたPCは、初期設定不要で届いてすぐに使用可能。WordやExcelもすぐに使えて便利です。