10月に入り、ようやく涼しくなってきた昨今、秋アニメが放送＆配信開始！ この秋も80作品以上を紹介予定なのでしっかり付いてきてほしい。

第1回は、『Let's Play クエストだらけのマイライフ』『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』『かくりよの宿飯 弐』など計7作品を紹介。

不器用な私に訪れた、恋という名のクエスト。

『Let's Play クエストだらけのマイライフ』

©Let's Play製作委員会

作品解説

【人生】は【ゲーム】のように【選択】の連続――



22歳のソフトウェア開発者のサム・ヤングは、幼少期から無類のゲーム好き。

学生時代はゲーム開発にすっかり明け暮れ、アドベンチャーパズルゲーム『RUMINATE（ルミネイト）』を、満を持してリリースする！



しかし、大人気ゲーム実況者のマーシャル・ローが酷評したことで、ゲームクリエイターとしての未来は閉ざされる。

さらにマーシャルは、サムの隣の部屋に引っ越してきて──！



サムの会社の上司であるチャールズ・ジョーンズや、幼馴染で行きつけのカフェ店員のリンク・ハドソンなど、マーシャルとの出会いを機に、サムと周囲の人間との関係が少しずつ動き出す。



親から過保護に育てられてきた恋愛経験ゼロのサムは、男性との急接近に戸惑うが、次第に心の殻を破っていく。



人生をかけた最高難易度のゲームをサムはクリアすることができるのか―――！？

©Let's Play製作委員会

©Let's Play製作委員会

©Let's Play製作委員会

©Let's Play製作委員会

©Let's Play製作委員会

©Let's Play製作委員会

©Let's Play製作委員会

スタッフ

原作：Leeanne M. Krecic (Mongie)

監督：冨安大貴

副監督：森山愛弓

シリーズ構成：松井亜弥

キャラクター原案：えびも

キャラクターデザイン：海老沢咲希

美術監督：池田裕輔

色彩設計：島方亜矢子、鈴木綾乃

撮影監督：山越康司

ビジュアルデザイン：伊東正志、石見優作

編集：神宮司由美

音楽：コーニッシュ

音響監督：三間雅文

企画・プロデュース：スロウカーブ

アニメーション制作：OLM

ゲームメインテーマ：「RUMINATE」（歌：Night Tempo）

オープニング・テーマ：「1, 2, Play」（歌：久保田利伸）

エンディング・テーマ：「Left & Right」（歌：久保田利伸）

キャスト

サム・ヤング：花澤香菜

マーシャル・ロー：土屋神葉

チャールズ・ジョーンズ：中村悠一

リンク・ハドソン：杉田智和

アンジェラ・オニール：佐倉綾音

ヴィッキー・ソング：日笠陽子

モニカ・マッケンジー：園崎未恵

ダラス・ハドソン：渡辺 紘

エイブ・カルフーン：辻井健吾

オリビア・スウィート：栗坂南美

エドガー：松田健一郎

ルーシー・ライト：諸星すみれ

ウメッド・パテル：畠中 祐

ディー・パーカー：斎賀みつき

サミュエル・A・ヤング：三宅健太

番組情報

フジテレビ：10月1日より毎週水曜24:45～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://letsplay-anime.com/

公式X@letsplay_anime

©Let's Play製作委員会