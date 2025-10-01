2025秋アニメ大特集 第1回
秋アニメ放送／配信開始！ 第1回は『Let's Play クエストだらけのマイライフ』に『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』
2025年10月01日 18時30分更新
10月に入り、ようやく涼しくなってきた昨今、秋アニメが放送＆配信開始！ この秋も80作品以上を紹介予定なのでしっかり付いてきてほしい。
第1回は、『Let's Play クエストだらけのマイライフ』『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』『かくりよの宿飯 弐』など計7作品を紹介。
2025秋アニメ特集 第1回 紹介作品
- 不器用な私に訪れた、恋という名のクエスト。
『Let's Play クエストだらけのマイライフ』
- 悲観するな、進め。
『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』
- あやかしが棲まう隠世《かくりよ》で――ひと皿の温もりが運命を動かす。“約束”と“絆”が導く物語。
『かくりよの宿飯 弐』
- 第二の人生 成功のカギは起業して“赤字”を出すこと！？
『破産富豪 The Richest Man in GAME』
- シズル感あふれる絶品料理が時空を超える！
『シンデレラ・シェフ ～萌妻食神～』
- 地球最強なのに地味希望!?
『不死身な僕の日常』
- 不思議がいっぱいのムジークフォレストにかわいい仲間たちが大集合！
『MUZIK TIGER In the Forest』2期
©Let's Play製作委員会
作品解説
【人生】は【ゲーム】のように【選択】の連続――
22歳のソフトウェア開発者のサム・ヤングは、幼少期から無類のゲーム好き。
学生時代はゲーム開発にすっかり明け暮れ、アドベンチャーパズルゲーム『RUMINATE（ルミネイト）』を、満を持してリリースする！
しかし、大人気ゲーム実況者のマーシャル・ローが酷評したことで、ゲームクリエイターとしての未来は閉ざされる。
さらにマーシャルは、サムの隣の部屋に引っ越してきて──！
サムの会社の上司であるチャールズ・ジョーンズや、幼馴染で行きつけのカフェ店員のリンク・ハドソンなど、マーシャルとの出会いを機に、サムと周囲の人間との関係が少しずつ動き出す。
親から過保護に育てられてきた恋愛経験ゼロのサムは、男性との急接近に戸惑うが、次第に心の殻を破っていく。
人生をかけた最高難易度のゲームをサムはクリアすることができるのか―――！？
スタッフ
原作：Leeanne M. Krecic (Mongie)
監督：冨安大貴
副監督：森山愛弓
シリーズ構成：松井亜弥
キャラクター原案：えびも
キャラクターデザイン：海老沢咲希
美術監督：池田裕輔
色彩設計：島方亜矢子、鈴木綾乃
撮影監督：山越康司
ビジュアルデザイン：伊東正志、石見優作
編集：神宮司由美
音楽：コーニッシュ
音響監督：三間雅文
企画・プロデュース：スロウカーブ
アニメーション制作：OLM
ゲームメインテーマ：「RUMINATE」（歌：Night Tempo）
オープニング・テーマ：「1, 2, Play」（歌：久保田利伸）
エンディング・テーマ：「Left & Right」（歌：久保田利伸）
キャスト
サム・ヤング：花澤香菜
マーシャル・ロー：土屋神葉
チャールズ・ジョーンズ：中村悠一
リンク・ハドソン：杉田智和
アンジェラ・オニール：佐倉綾音
ヴィッキー・ソング：日笠陽子
モニカ・マッケンジー：園崎未恵
ダラス・ハドソン：渡辺 紘
エイブ・カルフーン：辻井健吾
オリビア・スウィート：栗坂南美
エドガー：松田健一郎
ルーシー・ライト：諸星すみれ
ウメッド・パテル：畠中 祐
ディー・パーカー：斎賀みつき
サミュエル・A・ヤング：三宅健太
番組情報
フジテレビ：10月1日より毎週水曜24:45～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://letsplay-anime.com/
公式X@letsplay_anime
©Let's Play製作委員会