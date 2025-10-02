あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第138回
100倍ズームがスゴすぎる！ 「Pixel 10 Pro XL」の最強AIスマホを試してみた
2025年10月02日 17時00分更新
AIがアシストしまくってくれるスマホ
Pixel 10シリーズの最高峰「Pixel 10 Pro XL」
スマートフォンの進化はどこまで続くのでしょうか。毎年各社から魅力的な新製品が登場しますが、グーグルから登場した「Pixel 10 Pro XL」は、ただの新型スマートフォンではありません。これは、写真撮影というものを根底から変えてしまう可能性を秘めた、「未来のスマホ」と呼ぶにふさわしい1台です。
発表時から注目を集めていた最大100倍ズームの「超解像ズーム Pro」は、もはや魔法の領域。遠くの景色が、まるで目の前にあるかのように鮮明に写し出される体験は、これまでのスマートフォンカメラのレベルを一段階上げています
しかし、Pixel 10 Pro XLの魅力はカメラだけにとどまりません。Androidの開発元であるグーグルだからこそ実現できる、最新・最高のソフトウェア体験、そして「Gemini Nano」をはじめとする最先端のAI機能が、この1台に凝縮されています。
そんなPixel 10 Pro XLの魅力と、購入前に知っておきたいポイントを徹底的にレビューしていきます。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）Google製スマホだからこそ、最新OS、最新機能、最新AIがいち早く使える
2）生成AIを活用した100倍ズームがとにかくスゴい
3）すべてが最高峰。所有欲を満たす最上位モデル カラバリも魅力的
購入時に注意したい側面
1）大画面と引き換えの「サイズと重さ」 他社ウルトラハイエンドと比較して、19万2900円～の価格は妥当か
2）未来への期待が大きい「AI機能」の現在地
