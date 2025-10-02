AIがアシストしまくってくれるスマホ

Pixel 10シリーズの最高峰「Pixel 10 Pro XL」

スマートフォンの進化はどこまで続くのでしょうか。毎年各社から魅力的な新製品が登場しますが、グーグルから登場した「Pixel 10 Pro XL」は、ただの新型スマートフォンではありません。これは、写真撮影というものを根底から変えてしまう可能性を秘めた、「未来のスマホ」と呼ぶにふさわしい1台です。

発表時から注目を集めていた最大100倍ズームの「超解像ズーム Pro」は、もはや魔法の領域。遠くの景色が、まるで目の前にあるかのように鮮明に写し出される体験は、これまでのスマートフォンカメラのレベルを一段階上げています

しかし、Pixel 10 Pro XLの魅力はカメラだけにとどまりません。Androidの開発元であるグーグルだからこそ実現できる、最新・最高のソフトウェア体験、そして「Gemini Nano」をはじめとする最先端のAI機能が、この1台に凝縮されています。

そんなPixel 10 Pro XLの魅力と、購入前に知っておきたいポイントを徹底的にレビューしていきます。