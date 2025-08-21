100倍ズームがスゴすぎ！ AIでカメラ強化のPixel 10 Pro／Pro XLに、カラバリが魅力のPixel 10登場

グーグルは、Androidスマートフォンの新製品「Pixel 10」シリーズを発表。すでに予約受付を開始しており、発売日は8月28日（Foldのみ10月9日発売）。SIMフリーのほか、楽天モバイルを含む、MNO4社でも取り扱われる。本機では折りたたみ以外のPixel 10／10 Pro／10 Pro XLについて紹介する。

ラインアップはPixel 9を継承した3モデル構成

価格も9と同じ12万8900円～も、Proは256GBモデルからに

昨年のPixel 9で、高性能カメラ＆6.3型の手頃サイズのPixel 9 Proが登場。大型モデル（6.8型）はPixel 9 Pro XLになり、無印9とともに3モデル構成となったが、Pixel 10もこのラインアップを継承。ほんのわずかな厚みを除いて、サイズもほぼそのままとなっている。

価格も実はPixel 9シリーズと同じ。ただし、Proモデルの2機種には128GBモデルが（日本国内では）なくなったため、最低価格は高くなっている。Pixel 10は128GBモデルが12万8900円～、Pixel 10 Proが256GBモデルが17万4900円～、Pixel 10 Pro XLが256GBモデルが19万2900円～。

GoogleストアでのSIMフリー版の価格 128GB 256GB 512GB Pixel 10 12万8900円 14万3900円 ―― Pixel 10 Pro ―― 17万4900円 19万4900円 Pixel 10 Pro XL ―― 19万2900円 21万2900円

Pixel 10では「カメラ」「CPU」「カラバリ」に注目

100倍ズームの「超解像ズーム Pro」に絶句レベルの驚き

では、Pixel 10のどの部分が進化点と言えば「（AIを含む）カメラ」「CPU」「カラバリ」の3点を挙げることができる。特にProモデルのカメラが最注目なので見ていこう。

まずはハードウェアのスペックから。これは実は変更がなく、メインカメラが1/1.3型センサーの5000万画素で、望遠カメラがペリスコープ型の光学5倍の4800万画素、マクロ撮影にも対応した超広角カメラの4800万画素の3眼構成となっている。ただし、望遠時は光学での2倍、5倍、10倍対応は変わらないが、ソフトウェア処理も組み合わせた超解像ズームはPixel 9 Proの最大30倍から最大100倍へと大きく進化した。

スマートフォンの100倍ズーム自体は、他社スマホでも対応モデルはいくつか存在するが、生成AIも積極的に組み合わせたのがPixel 10 Proで初搭載の「超解像ズーム Pro」（機能名に「Pro」が付いた）のすごいところ。

シャッターを切った瞬間では当然ながら低解像度の画像が撮られるのだが、その後の数秒ほどの処理で大幅に精細さが増したショットに切り替わる。もはやこれを写真と呼んでいいのか？ という感さえあるが、体験してみると大変な驚きだ。

なお、無印の10については、従来は標準＋超広角の2眼構成だったのが、Pixel 10 Proと同じくペリスコープ型の望遠レンズを搭載（ただし、1080万画素でセンサーサイズも小さい）し、3眼構成となっている。標準カメラのセンサーは無印9の1/1.31型から1/2型へとスペックダウン。「超解像ズーム」は最大20倍となっている。

続いてはCPU。Pixelにはグーグル独自開発の「Google Tensor」が搭載されているが、Pixel 10では単純に「G5」になっただけでなく、最新プロセスでの製造で過去最大級の進化としている。実際に前世代と比べて、TPUで最大60％、CPUで平均34％強化。また、省電力性能の強化や画像処理に用いられるISPの性能も向上している点がアピールされている。

この性能はオンデバイスAIの各種機能に活用されており、前述の超解像ズーム Proや、通話時のリアルタイム翻訳（しかも声音まで似せる）などを可能とした。

宝石をイメージしたPixel 10 Proの2色がいい！

背面の「G」ロゴのさり気ないゴールドが美しすぎる

そして最後にカラバリ。無印10には定番の黒（Obsidian、黒曜石）に加えて、紫っぽいFrost（霧）、日本未登場の初代Pixelをオマージュしたという鮮やかな青のIndigo（藍）、黄にも緑にも見えるLemonglassの4色。

Pixel 10 Proには定番の白黒（Porcelain、Obsidian）に、Moonstone（月長石）、Jade（翡翠）と宝石をイメージした2色を用意。後者の2色は、アルミニウムのフレームや背面の「G」ロゴが目立ちすぎないゴールドの輝きがプレミアム感を高めており、所有欲をかき立てる。

細かなスペックはPixel 9との共通点も多し

バッテリー容量は若干アップ キャンペーンは今回も実施

そのほか詳しいスペックは、下記の表で参照いただきたいが、前モデルと比べて、若干重量も増えているが、バッテリー容量も増えている。メモリーは無印10が12GBで、Proが16GB。充電速度はPixel 10 Pro XLのみ45W対応となり（ほかは30W対応）、約30分で最大70％まで充電できるようになっている。

なお、Googleストアでは発売記念の特典として、対象スマホの下取りと次回以降に使えるGoogleストアのクレジット付与で、実質4万9800円で購入できるキャンペーンも実施される（9月8日まで）。