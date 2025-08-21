このページの本文へ

Pixel 10はグーグルの最新AIと最新CPUの組み合わせで最強進化！ 第2回

100倍ズームがスゴすぎ！ AIでカメラ強化のPixel 10 Pro／Pro XLに、カラバリが魅力のPixel 10登場

2025年08月21日 01時00分更新

文● オカモト

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　グーグルは、Androidスマートフォンの新製品「Pixel 10」シリーズを発表。すでに予約受付を開始しており、発売日は8月28日（Foldのみ10月9日発売）。SIMフリーのほか、楽天モバイルを含む、MNO4社でも取り扱われる。本機では折りたたみ以外のPixel 10／10 Pro／10 Pro XLについて紹介する。

Pixel

ラインアップは従来と同じ3モデル。無印の10に、Proはサイズが異なる2製品だ

ラインアップはPixel 9を継承した3モデル構成
価格も9と同じ12万8900円～も、Proは256GBモデルからに

　昨年のPixel 9で、高性能カメラ＆6.3型の手頃サイズのPixel 9 Proが登場。大型モデル（6.8型）はPixel 9 Pro XLになり、無印9とともに3モデル構成となったが、Pixel 10もこのラインアップを継承。ほんのわずかな厚みを除いて、サイズもほぼそのままとなっている。

Pixel

無印9（左）と無印10（右）。ほんのわずかに厚みを増しているのと、カメラの仕様が異なるが、パッと見では違いはまずわからない

　価格も実はPixel 9シリーズと同じ。ただし、Proモデルの2機種には128GBモデルが（日本国内では）なくなったため、最低価格は高くなっている。Pixel 10は128GBモデルが12万8900円～、Pixel 10 Proが256GBモデルが17万4900円～、Pixel 10 Pro XLが256GBモデルが19万2900円～。

　 GoogleストアでのSIMフリー版の価格
128GB 256GB 512GB
Pixel 10 12万8900円 14万3900円 ――
Pixel 10 Pro ―― 17万4900円 19万4900円
Pixel 10 Pro XL ―― 19万2900円 21万2900円

Pixel 10では「カメラ」「CPU」「カラバリ」に注目
100倍ズームの「超解像ズーム Pro」に絶句レベルの驚き

　では、Pixel 10のどの部分が進化点と言えば「（AIを含む）カメラ」「CPU」「カラバリ」の3点を挙げることができる。特にProモデルのカメラが最注目なので見ていこう。

　まずはハードウェアのスペックから。これは実は変更がなく、メインカメラが1/1.3型センサーの5000万画素で、望遠カメラがペリスコープ型の光学5倍の4800万画素、マクロ撮影にも対応した超広角カメラの4800万画素の3眼構成となっている。ただし、望遠時は光学での2倍、5倍、10倍対応は変わらないが、ソフトウェア処理も組み合わせた超解像ズームはPixel 9 Proの最大30倍から最大100倍へと大きく進化した。

Pixel

Pixel 10 Proのカメラ。スペック自体はPixel 9 Proから大きく変わらない

　スマートフォンの100倍ズーム自体は、他社スマホでも対応モデルはいくつか存在するが、生成AIも積極的に組み合わせたのがPixel 10 Proで初搭載の「超解像ズーム Pro」（機能名に「Pro」が付いた）のすごいところ。

　シャッターを切った瞬間では当然ながら低解像度の画像が撮られるのだが、その後の数秒ほどの処理で大幅に精細さが増したショットに切り替わる。もはやこれを写真と呼んでいいのか？ という感さえあるが、体験してみると大変な驚きだ。

Pixel

これがウワサの最大100倍の「超解像ズーム Pro」。遠くにあるティッシュの袋を撮影してみる。当然プレビュー状態では解像度はかなり低い

Pixel

撮影後にAIによって処理が入る

Pixel

生成AIの力を借りて、こんな鮮明な写真に！

　なお、無印の10については、従来は標準＋超広角の2眼構成だったのが、Pixel 10 Proと同じくペリスコープ型の望遠レンズを搭載（ただし、1080万画素でセンサーサイズも小さい）し、3眼構成となっている。標準カメラのセンサーは無印9の1/1.31型から1/2型へとスペックダウン。「超解像ズーム」は最大20倍となっている。

Pixel

無印10のカメラ部。こちらも四角いペリスコープ型の望遠レンズが搭載されている。ただ、メインカメラのセンサーが1/2型にダウン。画像処理でどこまでカバーできるか

　続いてはCPU。Pixelにはグーグル独自開発の「Google Tensor」が搭載されているが、Pixel 10では単純に「G5」になっただけでなく、最新プロセスでの製造で過去最大級の進化としている。実際に前世代と比べて、TPUで最大60％、CPUで平均34％強化。また、省電力性能の強化や画像処理に用いられるISPの性能も向上している点がアピールされている。

Pixel

CPUは過去最大の進化。オンデバイスAIの機能もこのCPUの性能によって実現されている

　この性能はオンデバイスAIの各種機能に活用されており、前述の超解像ズーム Proや、通話時のリアルタイム翻訳（しかも声音まで似せる）などを可能とした。

Pixel

オンデバイスAIを活用した機能の一例。通話時に日英のリアルタイム翻訳をしてくれるのだが（日本語からは現在英語のみ翻訳が可能。日本語から他言語は今後追加予定）、声の性別だけでなく、大きさや声音も反映してくれるのでニュアンスが伝わりやすくなる

宝石をイメージしたPixel 10 Proの2色がいい！
背面の「G」ロゴのさり気ないゴールドが美しすぎる

　そして最後にカラバリ。無印10には定番の黒（Obsidian、黒曜石）に加えて、紫っぽいFrost（霧）、日本未登場の初代Pixelをオマージュしたという鮮やかな青のIndigo（藍）、黄にも緑にも見えるLemonglassの4色。

Pixel

無印10はこの4色

Pixel

Indigoの青が圧倒的に鮮やか

　Pixel 10 Proには定番の白黒（Porcelain、Obsidian）に、Moonstone（月長石）、Jade（翡翠）と宝石をイメージした2色を用意。後者の2色は、アルミニウムのフレームや背面の「G」ロゴが目立ちすぎないゴールドの輝きがプレミアム感を高めており、所有欲をかき立てる。

Pixel

つづいてProモデルの4色。こちらは一転落ち着いたカラーに

Pixel

Jadeはうっすらとした緑にロゴのゴールドがさりげなく光る

Pixel

フレームもゴールドだ

細かなスペックはPixel 9との共通点も多し
バッテリー容量は若干アップ　キャンペーンは今回も実施

　そのほか詳しいスペックは、下記の表で参照いただきたいが、前モデルと比べて、若干重量も増えているが、バッテリー容量も増えている。メモリーは無印10が12GBで、Proが16GB。充電速度はPixel 10 Pro XLのみ45W対応となり（ほかは30W対応）、約30分で最大70％まで充電できるようになっている。

Pixel

本文では触れられなかったが、Qi2対応で磁力による接続も可能。写真のスタンド付き充電器は同時発売で価格は1万1220円

　なお、Googleストアでは発売記念の特典として、対象スマホの下取りと次回以降に使えるGoogleストアのクレジット付与で、実質4万9800円で購入できるキャンペーンも実施される（9月8日まで）。

　 Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL
価格（税込） 12万8900円(128)
14万3900円(256)		 17万4900円(256)
19万4900円(512)		 19万2900円(256)
21万2900円(512)
ディスプレー 6.3型有機EL
（20：9）
60～120Hz対応		 6.3型有機EL
（20：9）
LTPO 1～120Hz対応		 6.8型有機EL
（20：9）
LTPO 1～120Hz対応
画面解像度 1080×2424 1280×2856 1344×2992
サイズ 72×152.8×8.6mm 72×152.8×8.6mm 76.6×162.8×8.5mm
重量 204g 207g 232g
CPU Google Tensor G5
内蔵メモリー 12GB 16GB
内蔵ストレージ 128/256GB 256/512GB
外部ストレージ ×
OS Android 16
対応バンド 5G：サブ6（n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26
/28/30/38/40/41/66/71/75/77/78/79）
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19
/20/21/25/26/28/29/30/32
/38/39/40/41/42/48/66/71/75
W-CDMA：1/2/4/5/8
4バンドGSM
無線LAN Wi-Fi 7
カメラ画素数 48メガ(1/2型、
マクロ、OIS)
＋13メガ
(超広角)
＋10.8メガ
(光学5倍、OIS)
／イン10.5メガ		 50メガ(1/1.3型、OIS)
＋48メガ(超広角、マクロ)
＋48メガ(光学5倍、OIS)
／イン42メガ
バッテリー容量 4970mAh
(30W対応)		 4870mAh
(30W対応)		 5200mAh
(45W対応)
Qi ○（最大15W） ○（最大25W）
FeliCa／NFC ○／○
防水・防塵 ○（IP68）
生体認証 ○（画面内指紋＋顔）
SIM nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）
USB端子 Type-C
イヤホン端子 ×
カラバリ Indigo、Frost、Lemongrass、Obsidian Moonstone、Jade、Porcelain、Obsidian
発売日 8月28日
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン