【Amazonタイムセール】山善「2WAYホットプレート」が4,230円！ ハロウィンパーティに大活躍

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】ハロウィンパーティに最適！ 山善「2WAYホットプレート YHA-W102(B)」がお得に登場

ハロウィンのホームパーティや家族・友人との集まりにぴったりの調理アイテムがAmazonタイムセールに登場しました。



家電メーカー山善(ヤマゼン)の「2WAYホットプレート YHA-W102(B)」 が、参考価格4,980円のところ、特別価格4,230円（15％オフ）で購入可能です。

1～2人にちょうどいい！コンパクトなのに本格派

「YHA-W102(B)」は、1〜2人暮らしや少人数パーティにぴったりの省スペース設計。しかも、プレートは平面プレートとたこ焼きプレートの2種類を搭載しており、料理の幅が広がります。

たこ焼きプレート： 大玉サイズのたこ焼きを一度に20個焼ける設計。串ガイド付きで、初心者でもきれいに仕上がります。ハロウィンパーティでは、かぼちゃペーストやチーズを入れて“ハロウィン風たこ焼き”を楽しむのもおすすめです。

平面プレート： お好み焼き、焼きそば、焼肉など鉄板料理に対応。さらにホットケーキやパンケーキなどのおやつ作りにも活躍します。

1000Wの高火力＆簡単操作

火力は1000Wで、しっかりと食材を焼き上げる本格仕様。温度は 80℃〜230℃まで自由に調整可能で、料理に合わせて細かく設定できます。

操作はシンプルなダイヤル式なので、誰でも直感的に扱えるのもポイント。ハロウィンの夜にアツアツの料理を楽しみながら、テーブルを囲むのに最適です。

使いやすさも抜群

着脱式プレート＆フッ素加工により、焦げ付きにくくお手入れもラクラク。

電源コードは1.9mと使いやすい長さで、テーブル配置を気にせず設置できます。

さらに、たこ焼きプレートはアヒージョにも活用可能。ガーリックシュリンプやカボチャのアヒージョを作れば、ハロウィンの雰囲気も一気に盛り上がります。

まとめ：ハロウィンを盛り上げるお得アイテム

山善の「2WAYホットプレート YHA-W102(B)」は、少人数パーティに最適で、料理のレパートリーが広がり、後片付けも簡単にできるコスパ抜群のアイテムです。

ハロウィンの夜に、家族や友人と特別な料理を楽しむために、このタイムセールを活用してみてはいかがでしょうか？