【Amazonタイムセール】山善の多機能電気ケトルが29％オフ！ 今だけ6,350円

【Amazonタイムセール】山善の多機能電気ケトルが29％オフ！

忙しい朝に、こだわりの一杯を最適な温度で。

今だけ6,350円（税込）で購入可能

山善から電気ケトル「EKG-C801(B)」が、通常価格8,980円から29％オフの6,350円でAmazonに登場。お得に入手できるのは今だけです。

スタイリッシュでコンパクトな0.8L設計

一人暮らしや二人暮らしにちょうど良い0.8Lの容量。

ブラックのシンプルかつ高級感のあるデザインで、どんなインテリアにも馴染みます。キッチンやリビングに置くだけで映えるのも魅力です。

最大の特長：温度設定とハイパワー加熱

● 1℃単位で50〜100℃まで調整可能

● 7段階のプリセット温度（50/60/70/80/85/90/95℃）を搭載

● 1000Wのハイパワーで満水時でも約5分で沸騰

紅茶、コーヒー、緑茶など飲み物に合わせて理想的な温度でお湯を用意できるので、味わいが一段と引き立ちます。

使いやすさと安全性の両立

● 細口デザインでお湯を狙った場所に正確に注げる

● 蓋にシリコンを採用し、従来品よりも取り外しが簡単。お手入れラクラク

● 空焚き防止機能と自動電源OFF機能付きで安心

軽量設計＆安心保証

サイズ：幅28.5×奥行19×高さ24cm

重量：約980gと軽量

電源コード長さ：0.9m

購入日から1年間の保証付き（家庭用に限る）

今すぐチェック！

Amazonタイムセール中につき、期間限定での販売となっています。

おしゃれで高性能な電気ケトルをお得に手に入れるチャンスをお見逃しなく。