Amazonセール情報大紹介！ 第91回
家族全員マッチョ化!? 多種トレーニングに対応する懸垂マシンが6,580円【Amazonタイムセール】
2025年10月01日 15時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】HANASUNOU（ハナスノウ）懸垂マシンが登場！
家庭用フィットネス機器のブランド「HANASUNOU（ハナスノウ）」から、耐久性と移動のしやすさを実現した「懸垂マシン」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は9,980円のところ、今なら34％OFFの6,580円で購入できます。
本製品は懸垂、自重トレーニング、チンニング、ディップス、ニーレイズ、斜め懸垂、背中、腹筋、胸筋など、多種のトレーニングに対応します。
10段階の高さ調整が可能なため、家族全員で利用可能。さまざまな筋肉を鍛える本格的なトレーニングが行えるので、この器具で運動不足解消してみてはいかが？。
安心・頑丈な設計
高級な頑丈軽量スチールを採用するほか、八字型土台フレームと2点式固定支柱により、安定性が抜群。本製品には2年間の無料保証サービスが付いているので、購入後も安心です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第94回
トピックス型落ちだっていいじゃない、半額だもの！ レグザ55インチ4K液晶テレビが8万9,800円【Amazonタイムセール】
-
第93回
トピックス【Amazonタイムセール】山善「2WAYホットプレート」が4,230円！ ハロウィンパーティに大活躍
-
第92回
トピックス【Amazonタイムセール】山善の多機能電気ケトルが29％オフ！ 今だけ6,350円
-
第90回
トピックス業界屈指のコンパクトさのポータブル電源が42％オフの6万9,900円【Amazonタイムセール】
-
第89回
トピックス【Amazonタイムセール】革命的な8K 360°カメラ搭載の「DJI Osmo 360」が20％オフ
-
第88回
トピックスルンバを買うなら今!? 壁際まで徹底的に拭き掃除できるオールインワンモデルが今だけ15%オフ
-
第87回
トピックス静かに裁断。家庭やオフィスで気軽に使いやすい超静音モデルのシュレッダーが8,480円【Amazonタイムセール】
-
第86回
トピックス乾くの早っ！ パワフルな風量と風圧で速乾のDysonドライヤー【Amazonタイムセール】
-
第85回
トピックス10万円以下で買える、充実スペックのLenovo ノートPC「IdeaPad Slim 3」【Amazon限定モデル】
-
第84回
トピックス【VGP殿堂入り金賞】音楽界のレジェンド達に愛されたShureの高遮音性イヤホンが25％オフ
- この連載の一覧へ