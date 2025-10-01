このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第91回

家族全員マッチョ化!?　多種トレーニングに対応する懸垂マシンが6,580円【Amazonタイムセール】

2025年10月01日 15時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでHANASUNOU（ハナスノウ）懸垂マシンを入手

【Amazonタイムセール】HANASUNOU（ハナスノウ）懸垂マシンが登場！

　家庭用フィットネス機器のブランド「HANASUNOU（ハナスノウ）」から、耐久性と移動のしやすさを実現した「懸垂マシン」がAmazonタイムセールに登場。

　通常価格は9,980円のところ、今なら34％OFFの6,580円で購入できます。

　本製品は懸垂、自重トレーニング、チンニング、ディップス、ニーレイズ、斜め懸垂、背中、腹筋、胸筋など、多種のトレーニングに対応します。

　10段階の高さ調整が可能なため、家族全員で利用可能。さまざまな筋肉を鍛える本格的なトレーニングが行えるので、この器具で運動不足解消してみてはいかが？。

安心・頑丈な設計

　高級な頑丈軽量スチールを採用するほか、八字型土台フレームと2点式固定支柱により、安定性が抜群。本製品には2年間の無料保証サービスが付いているので、購入後も安心です。

アマゾンでHANASUNOU（ハナスノウ）懸垂マシンを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン