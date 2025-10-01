家族全員マッチョ化!?　多種トレーニングに対応する懸垂マシンが6,580円【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】HANASUNOU（ハナスノウ）懸垂マシンが登場！

家庭用フィットネス機器のブランド「HANASUNOU（ハナスノウ）」から、耐久性と移動のしやすさを実現した「懸垂マシン」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は9,980円のところ、今なら34％OFFの6,580円で購入できます。

本製品は懸垂、自重トレーニング、チンニング、ディップス、ニーレイズ、斜め懸垂、背中、腹筋、胸筋など、多種のトレーニングに対応します。

10段階の高さ調整が可能なため、家族全員で利用可能。さまざまな筋肉を鍛える本格的なトレーニングが行えるので、この器具で運動不足解消してみてはいかが？。

安心・頑丈な設計

高級な頑丈軽量スチールを採用するほか、八字型土台フレームと2点式固定支柱により、安定性が抜群。本製品には2年間の無料保証サービスが付いているので、購入後も安心です。