業界屈指のコンパクトさのポータブル電源が42％オフの6万9,900円【Amazonタイムセール】

【Amazonタイムセール】Jackery（ジャクリ）ポータブル電源 1000 New 1070Wh登場！
Jackery（ジャクリ）から、業界屈指のコンパクトさを誇るポータブル電源「1000 New 1070Wh」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は11万9,800円のところ、今なら42％OFFの6万9,900円で購入できます。
本製品は重量10.8kg、サイズ327×224×247mmという業界屈指のコンパクトさを誇るポータブル電源です。
スマホやPCはもちろん、高出力電器にも対応するので、ドライブ、キャンプ、非常時などさまざまなシーンで活躍すること間違いなし。
1台持っておくと何かと便利なので、この機会に購入を検討してみてはいかが？
定格出力1500W、容量1070Wh
コーヒーメーカー（1120W）、ポータブルエアコン（1000W）、電子レンジ（960W）、ケトル（850W）などの家電製品にも対応します。
進化した停電対応機能
突然の停電時でも連続して電力を供給できる点も魅力。UL1778 認証済みのUPS（< 20 ms）機能を搭載し、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。
ChargeShieldテクノロジー2.0
62種類の保護機能を搭載した、先端の高速充電技術「ChargeShieldテクノロジー2.0」は、独自の段階的可変速充電アルゴリズムを採用することで、さらなる安全性能の向上を実現しました。
