業界屈指のコンパクトさのポータブル電源が42％オフの6万9,900円【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Jackery（ジャクリ）ポータブル電源 1000 New 1070Wh登場！

Jackery（ジャクリ）から、業界屈指のコンパクトさを誇るポータブル電源「1000 New 1070Wh」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は11万9,800円のところ、今なら42％OFFの6万9,900円で購入できます。

本製品は重量10.8kg、サイズ327×224×247mmという業界屈指のコンパクトさを誇るポータブル電源です。

スマホやPCはもちろん、高出力電器にも対応するので、ドライブ、キャンプ、非常時などさまざまなシーンで活躍すること間違いなし。

1台持っておくと何かと便利なので、この機会に購入を検討してみてはいかが？

定格出力1500W、容量1070Wh

コーヒーメーカー（1120W）、ポータブルエアコン（1000W）、電子レンジ（960W）、ケトル（850W）などの家電製品にも対応します。

進化した停電対応機能

突然の停電時でも連続して電力を供給できる点も魅力。UL1778 認証済みのUPS（< 20 ms）機能を搭載し、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。

ChargeShieldテクノロジー2.0

62種類の保護機能を搭載した、先端の高速充電技術「ChargeShieldテクノロジー2.0」は、独自の段階的可変速充電アルゴリズムを採用することで、さらなる安全性能の向上を実現しました。