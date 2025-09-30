静かに裁断。家庭やオフィスで気軽に使いやすい超静音モデルのシュレッダーが8,480円【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）静音シュレッダー AZ-P6HCS登場！

アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）から、静音シュレッダー「AZ-P6HCS」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は1万800円のところ、今なら21％OFFの8,480円で購入できます。

静音シュレッダーであれば、動作音を気にすることなく快適に使用可能。仕事場や家庭での利用においても、周囲の音環境に影響を与えないので、音ハラなんて言われることもありません。

コンパクトで静かなシュレッダーをお探しだった方はこの機会にご一考してみてはいかが？

クロスカットで個人情報を守る

裁断サイズが4×25mmのクロスカットタイプなので、機密情報のセキュリティにおすすめ。クロスカットにすることで、より多くのゴミが入るので、面倒なゴミ捨ての回数も抑えられます。

素早くまとめて一気に処理

A4コピー用紙6枚同時細断。10分連続使用可能。空いた時間にたまった書類をまとめて処理できます。