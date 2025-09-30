Amazonセール情報大紹介！ 第87回
静かに裁断。家庭やオフィスで気軽に使いやすい超静音モデルのシュレッダーが8,480円【Amazonタイムセール】
2025年09月30日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）静音シュレッダー AZ-P6HCS登場！
アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）から、静音シュレッダー「AZ-P6HCS」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は1万800円のところ、今なら21％OFFの8,480円で購入できます。
静音シュレッダーであれば、動作音を気にすることなく快適に使用可能。仕事場や家庭での利用においても、周囲の音環境に影響を与えないので、音ハラなんて言われることもありません。
コンパクトで静かなシュレッダーをお探しだった方はこの機会にご一考してみてはいかが？
クロスカットで個人情報を守る
裁断サイズが4×25mmのクロスカットタイプなので、機密情報のセキュリティにおすすめ。クロスカットにすることで、より多くのゴミが入るので、面倒なゴミ捨ての回数も抑えられます。
素早くまとめて一気に処理
A4コピー用紙6枚同時細断。10分連続使用可能。空いた時間にたまった書類をまとめて処理できます。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第88回
トピックスルンバを買うなら今!? 壁際まで徹底的に拭き掃除できるオールインワンモデルが今だけ15%オフ
-
第86回
トピックス乾くの早っ！ パワフルな風量と風圧で速乾のDysonドライヤー【Amazonタイムセール】
-
第85回
トピックス10万円以下で買える、充実スペックのLenovo ノートPC「IdeaPad Slim 3」【Amazon限定モデル】
-
第84回
トピックス【VGP殿堂入り金賞】音楽界のレジェンド達に愛されたShureの高遮音性イヤホンが25％オフ
-
第83回
トピックス【Amazonプライムセール】コイズミ「モンスター KHD-W805/BK」大風量ドライヤーが7,180円！ 20％オフで速乾美髪
-
第82回
トピックスシャープの省エネドラム式洗濯乾燥機が27％オフ【Amazonタイムセール】
-
第81回
トピックス容量150Lタイプのスリムボディ冷蔵庫が今だけ2万6,990円【Amazonタイムセール】
-
第80回
トピックス53％オフの超特価！ REGZA（レグザ）48インチ4K有機ELテレビ【Amazonタイムセール】
-
第79回
トピックス【Amazonタイムセール】手磨きと比べ約20倍の歯垢除去力をほこる電動歯ブラシ
-
第78回
トピックス容量が20％アップする拡張機能付きスーツケースがAmazonタイムセールでほぼ半額
- この連載の一覧へ