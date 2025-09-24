フィンランド、スウェーデン、エストニアなどのバルト海沿岸諸国を結ぶフェリーサービスを運航している「タリンクシリヤライン（Tallink Silja Line）」のプレスツアーに参加して、ストックホルム（スウェーデン）から「シリヤセレナーデ号」に移動。ヘルシンキ（フィンランド）へとやってきました。（連載記事「これが1泊5000円以下!? 本格船上サウナや絶景が楽しめるクルーズ体験レポ」）

●シリヤセレナーデ号で、ついにフィンランド上陸！

朝10時ごろ、ヘルシンキ南港・オリンピアターミナルに着岸。人生初のフィンランド、次の日にはもうエストニアへ移動ということで、ヘルシンキではまさに“駆け足の観光”スタート！ 未来都市のようなヘルシンキ中央図書館や、公式ムーミンショップやマリメッコのアウトレットショップ、デザイン博物館などを観光してまわりました。

●2時間で国境越え! ヘルシンキからタリンへの船旅へ

翌朝、ヘルシンキ西港第2ターミナルから乗船し、タリン（エストニア）へと船で移動します。ここは同じ運行会社でも、シリヤセレナーデ号が到着した港とは別の場所になるので要注意です。

乗船したのは10時30分出港のマイスター号。全長約214mの船で、タリンまでは2時間ほど。ちなみにタリンクシリヤラインは、マイスター号を含む200m前後のクルーズ船3隻で、ヘルシンキとタリン間を1日で片道8便ずつ運航しています。

料金は季節や出港時間によって異なりますが、最も安い「スタークラス」で35ユーロ（約6000円）から。サイトで時刻表を見ていると、航海時間が長く料金も割高のチケットがあるんですが、これは夕方や夜に出港して目的地へ到着したあと、そのまま翌朝まで船内に宿泊することができるというもの。船内のソファーや椅子で1泊できるので、物価の高い北欧で節約旅をするなら、ありがたいサービスです。