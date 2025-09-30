このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第86回

乾くの早っ！ パワフルな風量と風圧で速乾のDysonドライヤー【Amazonタイムセール】

2025年09月30日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでDyson（ダイソン）ドライヤー Dyson Supersonicを入手

【Amazonタイムセール】Dyson（ダイソン）ドライヤー Dyson Supersonic登場！

　Dyson（ダイソン）から、過度な熱から髪を守りつつ、素早く乾かすドライヤー「Dyson Supersonic」がAmazonタイムセールに登場。

　通常価格は3万6,273円のところ、今なら23％OFFの2万7,800円で購入できます。

　「Dyson Supersonic」は2.4㎥/分ものパワフルな風量と風圧をバランス良くコントロールしてるため、髪の乾かしすぎを防ぎ、髪本来のツヤや、なめらかさを守ってくれます。

　髪本来のツヤや滑らかさを守りつつ、素早く髪を乾かしたいという方はこの機会にDysonドライヤーに買い替えてみてはいかが？

マイナスイオンを放出

　Air Multiplierテクノロジーで生成した高圧・高速な風で、マイナスイオンを髪に届け、なめらかな髪に仕上げます。

付属ツール

　なめらかで均一な風速で髪を揃えながら乾かし、シルクのような指ざわりに仕上げる「なめらかツール」と、好みに合わせて風向きを簡単に変えらる「マグネット式アタッチメント」を付属。

アマゾンでDyson（ダイソン）ドライヤー Dyson Supersonicを入手

