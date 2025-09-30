このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第84回

【VGP殿堂入り金賞】音楽界のレジェンド達に愛されたShureの高遮音性イヤホンが25％オフ

2025年09月30日 12時45分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

アマゾンでSHURE（シュア）高遮音性イヤホン SE215SPE-RD-Aを入手

【Amazonタイムセール】SHURE（シュア）高遮音性イヤホン SE215SPE-RD-A登場！

　SHURE（シュア）から、ロングセラー製品の高遮音性イヤホン「SE215SPE-RD-A」がAmazonタイムセールに登場。

　通常価格は1万5,840円のところ、今なら25％OFFの1万1,880円で購入できます。

　本製品は有線タイプながら、ケーブルを耳の後ろにかける装着方法「シュア掛け」で利用できるため、目立たず激しい動きを伴う時もイヤホンが外れないので、有線タイプはケーブルが邪魔で苦手という方にもおすすめです。

プロ・ミュージシャンによる実地テスト済み

　Shureの厳格な品質基準に基づいて設計されており。高い耐久性を誇ります。低域を強化しつつサウンドのディテールを再現するため、FPS/TPSゲームでは足音の方向までリアルに聴き分けができ、ゲーミングにも最適。

物理的にノイズを排除

　パッシブ・ノイズ・キャンセリングで周囲の騒音を最大37dBカット。臨場感あふれる自然でクリアな音質をどこでも楽しめます。

