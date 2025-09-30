Amazonセール情報大紹介！ 第84回
【VGP殿堂入り金賞】音楽界のレジェンド達に愛されたShureの高遮音性イヤホンが25％オフ
2025年09月30日 12時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】SHURE（シュア）高遮音性イヤホン SE215SPE-RD-A登場！
SHURE（シュア）から、ロングセラー製品の高遮音性イヤホン「SE215SPE-RD-A」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は1万5,840円のところ、今なら25％OFFの1万1,880円で購入できます。
本製品は有線タイプながら、ケーブルを耳の後ろにかける装着方法「シュア掛け」で利用できるため、目立たず激しい動きを伴う時もイヤホンが外れないので、有線タイプはケーブルが邪魔で苦手という方にもおすすめです。
プロ・ミュージシャンによる実地テスト済み
Shureの厳格な品質基準に基づいて設計されており。高い耐久性を誇ります。低域を強化しつつサウンドのディテールを再現するため、FPS/TPSゲームでは足音の方向までリアルに聴き分けができ、ゲーミングにも最適。
物理的にノイズを排除
パッシブ・ノイズ・キャンセリングで周囲の騒音を最大37dBカット。臨場感あふれる自然でクリアな音質をどこでも楽しめます。
