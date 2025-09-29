DMM GAMES情報番組「DMM GAMES CONNECT PLUS」のレポートをお届け！番組内では限定シリアルコードの公開も

合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは9月29日、情報番組「DMM GAMES CONNECT PLUS」を公開。今回の番組では、『千年戦争アイギス』『モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～』（以下、モンスター娘TD）『御城プロジェクト：RE』の3作品による合同イベント【第六回 超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL Part2】のイベント詳細や新ユニットが紹介している。以下では、番組内で紹介された内容をお届けしよう。

また番組では、おなじみのあの人からもお祝いメッセージも。番組はアーカイブ配信されているので、ぜひチェックしてほしい。

▼「DMM GAMES CONNECT PLUS」視聴URL

https://youtu.be/mUPLJKPp1QQ

▼「第六回 超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL Part2」特設サイト

https://tdmatsuri.com/

番組内では限定のシリアルコードを公開！

「DMM GAMES CONNECT PLUS」内では、番組限定のシリアルコードが公開された。

＜シリアルコードプレゼント内容＞

【御城プロジェクト：RE】招城券 1枚

【モンスター娘TD】ガチャチケット1枚

【千年戦争アイギス】召喚チケット1枚

「第六回 超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL Part2」イベント紹介

■イベント開催期間

3タイトル同時開催：2025年9月30日メンテナンス後～10月14日メンテナンス前まで

■イベントプレイで仲間になる新ユニット紹介

【千年戦争アイギス】

桃色の夢 スウィーティア

【モンスター娘TD】

ドラゴニュートプリースト娘 セラ

【御城プロジェクト：RE】

諏訪原城

※入手方法は各タイトルごとに異なりますので、詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

■コラボガチャ 新ユニット紹介

【千年戦争アイギス】

旗艦乙女ドーンブリンガー

ベルゼブブ娘 アゼプ

冥府館の異装 テュト

【モンスター娘TD】

銀月の亜神 アラン

プシュキニア娘 メルーネ

慈雨のプリンシパリティ娘 フィリス

【御城プロジェクト：RE】

大華の母たる者 徐華

カーバンクルドラゴン娘 ルルゥ

雷鳥の天衣 ヴァイジャヤンタ

■ログインボーナス

【千年戦争アイギス】

開催期間：2025年9月30日メンテナンス後～10月15日3時59分

報酬：神聖結晶 最大20個／ガチャチケット 最大50連分

【モンスター娘TD】

開催期間：2025年9月30日メンテナンス後～10月14日メンテナンス前まで

報酬：幻獣石 最大1000個／ガチャチケット 最大50連分／スキップチケット 最大50枚

【御城プロジェクト：RE】

開催期間：2025年9月30日メンテナンス後～10月14日メンテナンス前まで

報酬：霊珠 最大20個／ガチャチケット 最大50連分

■コラボパック販売

▼1万円（1回限り）の超TD祭りPart2パック

・ゲーム内アイテム（幻獣石、神聖結晶、霊珠）

・新規コラボキャラ選択アイテム（メダル、チケット）

▼5000円（1回限り）の超TD祭りPart2パック

・ゲーム内アイテム（幻獣石、神聖結晶、霊珠）

・限定コラボ衣装キャラ

▼コラボ衣装パックで入手可能なキャラクター紹介

【千年戦争アイギス】九尾娘の異装 しづり

【モンスター娘TD】煽怒のニーズホッグ娘 ニーサ

【御城プロジェクト：RE】死氷の黒衣 シバルバー

▼おまけ特典内容

購入タイトル数に応じて豪華おまけをプレゼント。詳細は公式ホームページを確認しよう。

■公式Xにて「超タワーディフェンス祭り Part2」開催記念キャンペーン開催中！ キャンペーンに参加してTD祭りオリジナルグッズを当てよう

▼景品

第六回超TD祭り限定アクスタ Part2

▼参加方法

① 3タイトルすべての公式Xをフォロー

千年戦争アイギス：https://x.com/Aigis1000

モンスター娘TD：https://x.com/monmusu_td

御城プロジェクト：RE：https://x.com/ShiroPro_STAFF

② 第一回から第六回までのTD祭りに関する思い出の画像を探す

③ 「思い出の画像を1枚」と「#超TD祭り思い出スクショ」を付けて投稿

▼開催期間

2025年10月6日23時59分まで

■超TD祭り復刻開催も決定！

© 2013 EXNOA LLC,©2021 EXNOA LLC, ©2014 EXNOA LLC