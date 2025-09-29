【第六回 超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL Part2】などを紹介！
DMM GAMES情報番組「DMM GAMES CONNECT PLUS」のレポートをお届け！番組内では限定シリアルコードの公開も
2025年09月29日 21時15分更新
合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは9月29日、情報番組「DMM GAMES CONNECT PLUS」を公開。今回の番組では、『千年戦争アイギス』『モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～』（以下、モンスター娘TD）『御城プロジェクト：RE』の3作品による合同イベント【第六回 超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL Part2】のイベント詳細や新ユニットが紹介している。以下では、番組内で紹介された内容をお届けしよう。
また番組では、おなじみのあの人からもお祝いメッセージも。番組はアーカイブ配信されているので、ぜひチェックしてほしい。
▼「DMM GAMES CONNECT PLUS」視聴URL
▼「第六回 超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL Part2」特設サイト
番組内では限定のシリアルコードを公開！
「DMM GAMES CONNECT PLUS」内では、番組限定のシリアルコードが公開された。
＜シリアルコードプレゼント内容＞
【御城プロジェクト：RE】招城券 1枚
【モンスター娘TD】ガチャチケット1枚
【千年戦争アイギス】召喚チケット1枚
「第六回 超タワーディフェンス祭り ULTRA SUPER TD FESTIVAL Part2」イベント紹介
■イベント開催期間
3タイトル同時開催：2025年9月30日メンテナンス後～10月14日メンテナンス前まで
■イベントプレイで仲間になる新ユニット紹介
【千年戦争アイギス】
桃色の夢 スウィーティア
【モンスター娘TD】
ドラゴニュートプリースト娘 セラ
【御城プロジェクト：RE】
諏訪原城
※入手方法は各タイトルごとに異なりますので、詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。
■コラボガチャ 新ユニット紹介
【千年戦争アイギス】
旗艦乙女ドーンブリンガー
ベルゼブブ娘 アゼプ
冥府館の異装 テュト
【モンスター娘TD】
銀月の亜神 アラン
プシュキニア娘 メルーネ
慈雨のプリンシパリティ娘 フィリス
【御城プロジェクト：RE】
大華の母たる者 徐華
カーバンクルドラゴン娘 ルルゥ
雷鳥の天衣 ヴァイジャヤンタ
■ログインボーナス
【千年戦争アイギス】
開催期間：2025年9月30日メンテナンス後～10月15日3時59分
報酬：神聖結晶 最大20個／ガチャチケット 最大50連分
【モンスター娘TD】
開催期間：2025年9月30日メンテナンス後～10月14日メンテナンス前まで
報酬：幻獣石 最大1000個／ガチャチケット 最大50連分／スキップチケット 最大50枚
【御城プロジェクト：RE】
開催期間：2025年9月30日メンテナンス後～10月14日メンテナンス前まで
報酬：霊珠 最大20個／ガチャチケット 最大50連分
■コラボパック販売
▼1万円（1回限り）の超TD祭りPart2パック
・ゲーム内アイテム（幻獣石、神聖結晶、霊珠）
・新規コラボキャラ選択アイテム（メダル、チケット）
▼5000円（1回限り）の超TD祭りPart2パック
・ゲーム内アイテム（幻獣石、神聖結晶、霊珠）
・限定コラボ衣装キャラ
▼コラボ衣装パックで入手可能なキャラクター紹介
【千年戦争アイギス】九尾娘の異装 しづり
【モンスター娘TD】煽怒のニーズホッグ娘 ニーサ
【御城プロジェクト：RE】死氷の黒衣 シバルバー
▼おまけ特典内容
購入タイトル数に応じて豪華おまけをプレゼント。詳細は公式ホームページを確認しよう。
■公式Xにて「超タワーディフェンス祭り Part2」開催記念キャンペーン開催中！ キャンペーンに参加してTD祭りオリジナルグッズを当てよう
▼景品
第六回超TD祭り限定アクスタ Part2
▼参加方法
① 3タイトルすべての公式Xをフォロー
千年戦争アイギス：https://x.com/Aigis1000
モンスター娘TD：https://x.com/monmusu_td
御城プロジェクト：RE：https://x.com/ShiroPro_STAFF
② 第一回から第六回までのTD祭りに関する思い出の画像を探す
③ 「思い出の画像を1枚」と「#超TD祭り思い出スクショ」を付けて投稿
▼開催期間
2025年10月6日23時59分まで
■超TD祭り復刻開催も決定！
© 2013 EXNOA LLC,©2021 EXNOA LLC, ©2014 EXNOA LLC
ASCII.jpの最新情報を購読しよう