合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは9月11日、「秋のDMM GAMES FESTIVAL」を開催。開催期間は、2025年10月14日17時59分まで。

本イベントでは、参加者全員への協賛ゲームの特典アイテムプレゼントやDMMポイントが当たるルーレット企画、さらに抽選で現金100万円がもらえるスタンプカード企画など、さまざまなキャンペーンを実施している。

「秋のDMM GAMES FESTIVAL」キャンペーン特設サイト

https://games.dmm.com/cp/festival/autumn/

参加方法

DMM GAMES（https://games.dmm.com/）会員登録後、特設サイトの「参加ボタン」をクリックで本キャンペーンへ参加可能。

【キャンペーン1】

毎日DMMポイントがもらえる＆現金100万円が当たるチャンス！

ゲームをプレイ後、キャンペーン特設サイトを訪問するとスタンプがもらえる。スタンプ獲得毎にDMMポイントが必ずもらうことが可能だ。

さらにスタンプを5個集めると現金100万円当選キャンペーンへの応募が可能に！ なお、獲得したスタンプは特設サイト内のスタンプカードで確認できる。

※ゲームプレイ後、特設サイトへの訪問がなかった場合はスタンプ付与ができかねます

【キャンペーン2】

毎日最大1万DMMポイントが当たるルーレット開催！

ゲームログインやピックアップタイトルのゲームを遊ぶともらえるルーレットメダルを集めて、最大1万DMMポイントがもらえるルーレットに挑戦ができる。

▼賞品リスト

1等：1万DMMポイント(毎日20人に当たる！)

2等：250DMMポイント(毎日500人に当たる！)

3等：15DMMポイント(毎日1万人に当たる！)

4等：5DMMポイント(毎日12万人に当たる！)

5等：500DMMポイントが1500人に当たる抽選券1枚

【キャンペーン3】

キャンペーン参加で約1万円以上のゲーム内アイテムがもらえる！

期間中、協賛ゲームをプレイするとプレイしたゲーム内で使える「10連ガチャチケット」や「レアキャラ確定チケット」など、豪華特典アイテムをもれなくプレゼント。

【キャンペーン4】

20人に10％ポイントバック！

期間中、キャンペーンに参加してDMM GAMESでDMMポイントを消費すると、抽選で20人に1人に10％ポイントが還元される。

※最大3000DMMポイントまで

【キャンペーン5】

指定デバイスプレイでDMMポイントをゲット！

スマホブラウザ版、DMM GAMESストア版アプリ、DMM GAME PLAYER版アプリで対象ゲームを遊ぶとルーレットがまわせるスタンプが獲得可能。また、50DMMポイントの抽選に自動的に参加できる。

スタンプを獲得すればするほど50DMMポイントの当選確率がアップするかもしれないこの機会にさまざまなデバイスで遊んでみよう。

※50DMMポイントは各デバイス抽選で2万名へのプレゼント

※異なるデバイスでの重複当選あり

本キャンペーンの参加にはDMM GAMES（https://games.dmm.com/）における会員登録（無料）をおこない、DMM GAMESのアカウントを取得する必要がある点は覚えておこう。