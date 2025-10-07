ハーフアニバーサリーの情報をお届け！
アイドルゲーム『STELLAR IDOL PROJECT』の生放送が10月27日20時より実施決定！本日よりアイドルたちのPVを公開
2025年10月07日 18時45分更新
合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは10月7日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER／DMM GAMESストア）でサービス中のアイドルゲーム『STELLAR IDOL PROJECT』について、ちょっと早いハーフアニバーサリー情報を解禁する生放送を実施すると発表。配信日時は、2025年10月27日20時より。
番組では、MCのマフィア梶田さんとともに、出演声優陣がリアルタイムでアイドルを演じながらお届けし、作品の世界観をそのままに楽しめる内容となっている。さらに、ハーフアニバーサリーに向けた新情報や初公開コンテンツなど、盛りだくさんの発表を予定しているので、ぜひチェックしよう。
【番組概要】
番組名：ルクスるTV vol.1～ちょっと早いハーフアニバーサリースペシャル～
配信日時：2025年10月27日20時～
配信媒体（YouTube）：https://youtube.com/live/uKacTf4sWqk
出演者（※順不同）：
夜乃すずか（榊原ゆいさん https://x.com/YuiSakakibara）
元木もえ（胡桃ふゅさん https://x.com/kurumihuyu963）
瑠奈ここあ（歩サラさん https://x.com/ayumi_sarah）
MC：マフィア梶田さん（https://x.com/mafia_kajita）
※配信内容・出演者については、予告なく変更となる場合があります。
2025年10月7日の20時よりアイドルPV公開！ 公開記念キャンペーンも開催
生放送を記念して本日20時より各アイドルPVを公式YouTubeチャンネルと公式Xにて生放送前日まで毎日公開。また、公開にあわせて公式Xではリポストキャンペーンを開催予定だ。
最大1万円分のAmazonギフトカード番号またはオリジナル壁紙のどちらかが必ず当たるので、お見逃しなく。期間中は毎日参加可能となっているので、ぜひ参加してみよう。開催期間は、2025年10月7日20時～10月27日19時59分まで。
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは『STELLAR IDOL PROJECT』のサポート窓口（https://contact.games.dmm.com/game/contact/siprj_652934）までお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。
※詳細は公式Xよりご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：STELLAR IDOL PROJECT
ジャンル：放置型アイドル育成RPG
配信：DMM GAMES
プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER／DMM GAMESストア）
配信日：配信中（2025年6月17日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
©2025 EXNOA LLC
