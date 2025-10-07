アイドルゲーム『STELLAR IDOL PROJECT』の生放送が10月27日20時より実施決定！本日よりアイドルたちのPVを公開

合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは10月7日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER／DMM GAMESストア）でサービス中のアイドルゲーム『STELLAR IDOL PROJECT』について、ちょっと早いハーフアニバーサリー情報を解禁する生放送を実施すると発表。配信日時は、2025年10月27日20時より。

番組では、MCのマフィア梶田さんとともに、出演声優陣がリアルタイムでアイドルを演じながらお届けし、作品の世界観をそのままに楽しめる内容となっている。さらに、ハーフアニバーサリーに向けた新情報や初公開コンテンツなど、盛りだくさんの発表を予定しているので、ぜひチェックしよう。

【番組概要】

番組名：ルクスるTV vol.1～ちょっと早いハーフアニバーサリースペシャル～

配信日時：2025年10月27日20時～

配信媒体（YouTube）：https://youtube.com/live/uKacTf4sWqk

出演者（※順不同）：

夜乃すずか（榊原ゆいさん https://x.com/YuiSakakibara）

元木もえ（胡桃ふゅさん https://x.com/kurumihuyu963）

瑠奈ここあ（歩サラさん https://x.com/ayumi_sarah）

MC：マフィア梶田さん（https://x.com/mafia_kajita）

※配信内容・出演者については、予告なく変更となる場合があります。

2025年10月7日の20時よりアイドルPV公開！ 公開記念キャンペーンも開催

生放送を記念して本日20時より各アイドルPVを公式YouTubeチャンネルと公式Xにて生放送前日まで毎日公開。また、公開にあわせて公式Xではリポストキャンペーンを開催予定だ。

最大1万円分のAmazonギフトカード番号またはオリジナル壁紙のどちらかが必ず当たるので、お見逃しなく。期間中は毎日参加可能となっているので、ぜひ参加してみよう。開催期間は、2025年10月7日20時～10月27日19時59分まで。

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは『STELLAR IDOL PROJECT』のサポート窓口（https://contact.games.dmm.com/game/contact/siprj_652934）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。

※詳細は公式Xよりご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：STELLAR IDOL PROJECT

ジャンル：放置型アイドル育成RPG

配信：DMM GAMES

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER／DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年6月17日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©2025 EXNOA LLC