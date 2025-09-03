事前登録報酬やリリース記念ログインボーナスで最大40連分ガチャがひける！
マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』が本日正式リリース！公式Xで記念キャンペーンも開催中
2025年09月03日 18時00分更新
合同会社EXNOAとKMSは9月3日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）を正式リリースした。価格は基本プレイ無料、アイテム課金制だ。
▼公式サイト
https://muvluv-girls-garden.com/
▼PC版 ゲーム起動はこちら
https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524
事前登録30万人突破！豪華報酬をGETしよう！
事前登録人数は30万人を突破！ 30万人突破までの報酬として無償ジェム1万1500個をはじめ、豪華アイテムの配布が決定している。
▼事前登録報酬の詳細はこちら
https://muvluv-girls-garden.com/#campaign
リリース記念ログインボーナス開催！
マブガル正式リリースを記念してログインボーナスも開催中。ログイン初日から「スタンダードガチャチケットｘ10枚」などの豪華アイテムがゲットできる。事前登録報酬とあわせて40連分のガチャもひけるので、ぜひチェックしよう。
▼リリース記念！ログインボーナス報酬
1日目：スタンダードガチャチケットｘ10
2日目：補給物資 x 8
3日目：ギフトカード x 5
4日目：スキルレポートⅠ詰め合わせセット x 6
5日目：補給物資 x 8
6日目：ノーマルライセンス x 50
7日目：URメモリー「少女たちとの邂逅」 x 1
綺羅クララ（SSR）がもらえる！ 新人指揮官 7Daysミッション開催！
新たにマブガルを始めた新人指揮官専用のミッションを開催。ミッション達成で綺羅クララ（SSR）をゲットしよう。また、新人指揮官専用の各種アイテムパックも用意している。
ミッション開催期間は、チュートリアル終了時から30日間まで。アイテムの販売期間は、2025年9月3日～10月3日4時59分まで。お得な月額サブスクも本日から販売しているのでお見逃しなく。
▼新人指揮官用 アイテムパック販売
・【リリース記念】新人指揮官用SSRガチャチケットパック＋
・【リリース記念】新人指揮官用SSRガチャチケットパック
・【リリース記念】新人指揮官用ラブラブパック
・【リリース記念】新人指揮官用モリモリ強化パック
▼お得な月額サブスク販売
・【月額サブスク】放置報酬増量サポート
・【月額サブスク】生徒獲得サポート
公式Xにてリリース記念キャンペーン開催中!!
公式X（@Muvluv_GG）ではリリースを記念して、抽選で最大1万円分のAmazonギフトカード番号が、その場で当たるインスタントウィンキャンペーンを開催中。ぜひ公式Xをフォローしてキャンペーンに参加してみてはいかがだろうか。応募期間は、2025年9月10日12時59分まで。
▼豪華景品
Amazonギフトカード番号
・1万円分 【1名】
・1000円分【10名】
▼公式Xはこちら
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは、公式X（@Muvluv_GG）のDMまでお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。
※詳細は公式Xよりご確認ください。
合計100万DMMポイントがあたる！ 事前登録＆ゲームログインキャンペーンも開催中！
事前登録＋リリース後のゲームログインをした方の中から抽選で合計150名に、合計100万DMMポイントがあたるキャンペーンを開催中。期間中2日以上ゲームにログインをすると、さらに当選チャンスがアップする。キャンペーンは2025年9月9日23時59分まで開催しているので、ぜひ参加してみよう。
▼当選報酬
・5万 DMMポイント【10名】
・1万 DMMポイント【40名】
・1000 DMMポイント【100名】
【ゲーム情報】
タイトル：マブラヴ ガールズガーデン
ジャンル：フルオート放置系RPG
配信／開発：合同会社EXNOA／KMS
プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）
配信日：配信中（2025年9月3日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう