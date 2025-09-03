合同会社EXNOAとKMSは9月3日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）向けマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）を正式リリースした。価格は基本プレイ無料、アイテム課金制だ。

https://muvluv-girls-garden.com/

https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524

事前登録30万人突破！豪華報酬をGETしよう！

事前登録人数は30万人を突破！ 30万人突破までの報酬として無償ジェム1万1500個をはじめ、豪華アイテムの配布が決定している。

https://muvluv-girls-garden.com/#campaign

リリース記念ログインボーナス開催！

マブガル正式リリースを記念してログインボーナスも開催中。ログイン初日から「スタンダードガチャチケットｘ10枚」などの豪華アイテムがゲットできる。事前登録報酬とあわせて40連分のガチャもひけるので、ぜひチェックしよう。

▼リリース記念！ログインボーナス報酬

1日目：スタンダードガチャチケットｘ10

2日目：補給物資 x 8

3日目：ギフトカード x 5

4日目：スキルレポートⅠ詰め合わせセット x 6

5日目：補給物資 x 8

6日目：ノーマルライセンス x 50

7日目：URメモリー「少女たちとの邂逅」 x 1

綺羅クララ（SSR）がもらえる！ 新人指揮官 7Daysミッション開催！

新たにマブガルを始めた新人指揮官専用のミッションを開催。ミッション達成で綺羅クララ（SSR）をゲットしよう。また、新人指揮官専用の各種アイテムパックも用意している。

ミッション開催期間は、チュートリアル終了時から30日間まで。アイテムの販売期間は、2025年9月3日～10月3日4時59分まで。お得な月額サブスクも本日から販売しているのでお見逃しなく。

▼新人指揮官用 アイテムパック販売

・【リリース記念】新人指揮官用SSRガチャチケットパック＋

・【リリース記念】新人指揮官用SSRガチャチケットパック

・【リリース記念】新人指揮官用ラブラブパック

・【リリース記念】新人指揮官用モリモリ強化パック

▼お得な月額サブスク販売

・【月額サブスク】放置報酬増量サポート

・【月額サブスク】生徒獲得サポート

公式Xにてリリース記念キャンペーン開催中!!

公式X（@Muvluv_GG）ではリリースを記念して、抽選で最大1万円分のAmazonギフトカード番号が、その場で当たるインスタントウィンキャンペーンを開催中。ぜひ公式Xをフォローしてキャンペーンに参加してみてはいかがだろうか。応募期間は、2025年9月10日12時59分まで。

▼豪華景品

Amazonギフトカード番号

・1万円分 【1名】

・1000円分【10名】

https://x.com/Muvluv_GG

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは、公式X（@Muvluv_GG）のDMまでお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。

※詳細は公式Xよりご確認ください。

合計100万DMMポイントがあたる！ 事前登録＆ゲームログインキャンペーンも開催中！

事前登録＋リリース後のゲームログインをした方の中から抽選で合計150名に、合計100万DMMポイントがあたるキャンペーンを開催中。期間中2日以上ゲームにログインをすると、さらに当選チャンスがアップする。キャンペーンは2025年9月9日23時59分まで開催しているので、ぜひ参加してみよう。

▼当選報酬

・5万 DMMポイント【10名】

・1万 DMMポイント【40名】

・1000 DMMポイント【100名】

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMESストア）

配信日：配信中（2025年9月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.