合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは9月25日、Valve Corporationが運営するSteamにおいて、アクアプラスが開発する『AQUAPAZZA』のPC（Steam）版の配信を開始したと発表。価格は2980円だが、2025年10月9日までリリース記念セールで10％オフの2682円で購入できる。

本作はアクアプラスのさまざまな作品から数多くのキャラクターが登場する2D対戦アクションゲーム。登場キャラクターはPS3版と同じ26キャラクター（プレイヤーキャラ13名、パートナーキャラ13名）だ。

PC（Steam）版は日本語のほかに、英語と繁体字に対応。オンラインマッチングで世界中のアクアプラスのファンと実力を競える。

『AQUAPAZZA』ゲーム紹介

経験者から初心者まで気軽に遊べる2つの操作方法

従来の操作に加えて、初めて格闘ゲームを遊ぶプレイヤーも簡単に操作ができるように「シンプルモード」を搭載。「シンプルモード」にすると、ボタンの組みあわせで技を繰り出せるようになるため、コマンド入力が苦手なプレイヤーでも対戦を楽しめる。

好感度が勝利への鍵。「アクティブエモーションシステム」

「ToHeart」など数々の名作アドベンチャーゲームを送り出してきたアクアプラス。そして、アドベンチャーゲームと言えば「キャラクターの好感度」が大事なポイントだ。

「アクティブエモーションシステム」はプレイヤーの行動で好感度が変化し、バトルを有利にも不利にもなる。例えば、好感度が高いときは攻撃力がアップするが、逆に好感度が低いとガードが破られるなどピンチに陥る。

戦略的に選ぶもよし、好きなキャラクターでかためるもよし。「パートナーアシスト」

プレイヤーは使用するキャラクターのほかに、パートナーとなるキャラクターも選べる。パートナーキャラクターの特性を見極めてバトルに挑もう。

1人でも楽しめる「ストーリーモード」と「アナザーストーリーモード」

アクアプラス作品は好きだけれども、あまり格闘ゲームをプレイしたことがないというプレイヤーには2つのストーリーモードがおすすめ。

アーケード版の「ストーリーモード」や、コンシューマー版で追加された「アナザーストーリーモード」も収録されており、それぞれ違ったストーリーを楽しめる。

世界と競え！ 「ネットワーク対戦」

Steamの機能を使ってオンライン対戦を行える。培ってきた自慢の腕前を世界中のライバルに披露しよう。「フレンドマッチ」なら友だと同士で遊ぶことも可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：AQUAPAZZA

ジャンル：2D対戦格闘

配信：アクアプラス

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：配信中（2025年9月25日）

価格：2980円

© AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC

©2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。